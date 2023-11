Lollapalooza 2024: conoce el line up completo con artistas confirmados

Lollapalooza es un festival de música que se realiza en siete países, por ello es uno de los eventos de este tipo más grandes y conocidos del mundo. En Argentina se celebra en Buenos Aires desde 2014 y cuenta con una variedad de artistas internacionales y locales, donde se han presentado artistas como Drake, Rosalía y Tan Biónica. El festival se celebra durante varios días y cuenta con múltiples escenarios y actividades para los asistentes.

Recientemente, salió el line up del próximo festival que se llevará a cabo en el país sudamericano. Es así que el evento se realizará del 15 al 17 de marzo de 2024 en el Hipódromo de San Isidro. El festival contará con más de 100 artistas en 5 escenarios diferentes. A continuación se detallan los invitados que engalanarán el concierto masivo.

Sigue leyendo:

Corona Capital 2023: qué bandas cancelaron y cómo quedó el nuevo cartel

Se acerca el Corona Capital 2023: ¿aún alcanzas boletos para ver a The Cure, Pulp y Pet Shop Boys?

Las agrupaciones locales, serán YSY A, Bandalos Chinos, entre otros. Foto: Instagram @Lollapalooza

Lollapalloza Argentina 2024, ¿quiénes son los artistas confirmados?

Este martes, los organizadores del evento revelaron el line up completo de los artistas confirmados que se presentarán el próximo marzo, siendo Blink-182, Sam Smith, FEID, SZA, Arcade Fire y Limp Bizkit los nombres más destacados. Otros de los músicos y bandas internacionales que darán un show en uno de los cinco escenarios son The Offspring, Hozier, Thirty Seconds To Mars, Phoenix, Diplo, Cristian Castro, Omar Apollo, entre otros.

En tanto a las agrupaciones locales, serán YSY A, Bandalos Chinos, Peces Raros, Miranda!, Blair, FMK, Juliana Gattas, El Zar, entre otros.