Corona Capital 2023: qué bandas cancelaron y cómo quedó el nuevo cartel

El próximo 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez de las Ciudad de México se llevará a cabo el festival de música Corona Capital en su edición de 2023, uno de los eventos más importantes ya que reúne a artistas y bandas internacionales bajo los géneros de rock y sonidos alternativos.

Desde que su cartel fue descubierto en junio de este año, muchas personas aplaudieron la alineación de famosos que engalanarán con su presencia, aunque a escasos días de que se lleve a cabo los organizadores han dado a conocer un nuevo line-up, esto se debe a que varias bandas cancelaron su presentación y otras más se sumaron de último momento al proyecto.

Así quedó el cartel del festival. Captura de pantalla IG/coronacapital

Quiénes son los nuevos artistas que se suman al cartel del Corona Capital 2023

Tras el anuncio de la cancelación de Ben Howard, Sofie Royer, NF, JAWNY y Fletcher al festival musical, los empresarios decidieron invitar a nuevas agrupaciones como: Major Lazer, Chromeo, Suki Waterhouse, Cassia, Just Mustard, Sueco y Busty and the Bass, esto aunque ya hay varias quejas por parte de los fanáticos que aseguraban habían comprado una entrada para ver a uno de los famosos que declinó su participación.

Major Lazer es una de las bandas que se agrega al festival. Captura de pantalla IG/Majorlazer

Cuánto cuestan los boletos para el Corona Capital 2023

Desde el 2010 el festival Corona Capital se ha convertido en uno de los eventos más concurridos del año, pues no solo se dan cita los habitantes de la Ciudad de México y sus alrededores, sino también de otros estados de la republica o de otros países que acuden a disfrutar de la música de las bandas invitadas y que adquieren su boleto a través de las páginas oficiales y Ticketmaster.

Fase 4