¿Compro una lavadora o el ABONO del Corona Capital?; la fase 4 ya ronda los 8 mil pesos

Uno de los eventos de música más importantes del año en México es el Corona Capital que sin duda sorprendió a los seguidores del mismo por su amplio y diverso cartel que dividió opiniones, pero algo que generó todavía mayor controversia fue la publicación de dicho evento de música a través de sus redes sociales.

En dicha publicación se compartieron los precios de la fase 4 para la compra de boletos por día o en abono, es decir, para los tres días que dura el festival, los cuales fueron considerados sumamente elevados, pues por el abono para los tres días en general oscilan en un precio de 7 mil pesos, mientras que en Citibanamex Plus están alrededor de 14 mil pesos más cargos por servicio.

Nuevos precios para el Corona Capital 2023

Además en este post con los precios actualizados, se agrega que éstos se elevarán todavía más porque esperan meter otras fases extras para los asistentes; de hecho, apenas el pasado 5 de junio se reveló el cartel del Corona Capital 2023 con las fechas en las que se estará llevando a cabo el evento.

Cabe destacar que los artistas y grupos invitados causaron gran alboroto en redes pues dividieron las opiniones entre fanáticos, ya que algunos no dudaron en externar su descontento, mientras que otros ya esperan ansiosos poder adquirir sus entradas en alguna de las fases, en las que el precio puede variar según el área que se desea y el día en que se realice la compra.

Pasa a fase 4

El festival se realizará los próximos viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México con artistas como The Cure, Pulp, Phoenix, Two Door Cinema Club, The Chemical Brothers, The Twilight Sad y The Happy Fits.