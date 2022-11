Corona Capital anuncia las fechas para su edición del 2023

El pasado fin de semana se realizó la edición número 12 del Festival Corona Capital y tan solo unas horas después del cierre del maratónico concierto, los organizadores ya dieron a conocer los primeros detalles de la edición para el 2023, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

My Chemical Romance, Artic Monkeys, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Liam Gallagher, The 1975 y Miley Cyrus fueron algunos de los platillos fuertes que se presentaron en el Corona Capital 2022 y los fans todavía no acababan de asimilar lo vivido en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuando se dieron a conocer las fechas para la edición del 2023 del famoso festival.

La edición 2022 del Corona Capital fue la primera en tener una duración de tres días. Foto: IG: coronacapital

Fue a través de las distintas redes sociales oficiales del festival donde el lunes 21 de noviembre se publicó un video en el que se recapitularon algunos de los mejores momentos que se vivieron el pasado fin de semana y en la recta final de dicho clip confirmaron las fechas en las que se realizará la edición 2023 del Corona Capital.

Según lo informado por los organizadores, la edición 2023 del Corona Capital se realizará durante los días 17, 18 y 19 de noviembre del próximo año y de momento, este es el único dato que se dio a conocer por lo que los seguidores de este famoso concierto anual tendrán que esperar unos meses más para poder conocer el cartel oficial, el cual, regularmente se da a conocer en el mes de junio.

Cabe mencionar que la edición 2023 del Corona Capital será la segunda ocasión en el que el festival tenga una duración de tres días pues hasta antes de la edición de este año, todas se habían realizado durante dos días.

¿Miley Cyrus decepciona en el Corona Capital?

El cierre de la edición 2022 del Corona Capital estuvo a cargo de Miley Cyrus, sin embargo, sus fans se quedaron con un extraño sabor de boca que estuvo muy cercano al de la decepción pues, aunque la estadounidense estuvo impecable en sus interpretaciones, hubo diversos factores que empañaron su presentación pues para empezar ella misma se encargó de acortar el tiempo de su presentación por razones que no se dieron a conocer.

Luego de acortar el tiempo de su concierto, muchos esperaban que su show estuviera lleno de intensidad, sin embargo, esto no sucedió pues la también actriz conocida por su emblemático papel de “Hannah Montana” aseveró que quería ofrecer un show “diferente” en el que estuvo hablando de distintas temáticas como la libertad de expresión y creativa y sobre sus problemas de ansiedad y soporte emocional, por lo que su setlist solo estuvo conformado por 15 canciones.

Miley Cyrus cerró las actividades del Corona Capital 2022. Foto: IG: coronacapital

Pese a todas estas situaciones, los fans de Miley Cyrus le perdonaron todo y corearon todas y cada una de sus canciones, no obstante, su set tampoco fue lo que se esperaba pues, aunque interpretó algunos de sus éxitos de producciones anteriores, el tiempo no la favoreció y quedó a deber muchos temas, por lo que dejó a sus seguidores con ganas de más.

