Corona Capital 2022: fotos que te harán revivir el primer día del festival

Este viernes 18 de noviembre dio inicio el Corona Capital 2022, donde miles de personas vieron a sus bandas y artistas favoritos. Durante el evento se vivieron momentos de euforia, pero también de nostalgia debido a que algunos cantantes hace mucho no veían a México, sin embargo, ésta fue la oportunidad perfecta para sorprender a sus fanáticos y hacer vibrar el Autódromo Hermanos Rodríguez, que se llenó de música, así que con estas fotos te mostramos cómo se vivió este festival.

Desde las 3:00 de la tarde comenzaron a llegar los fanáticos de la música, para ver al los primeros artistas Kills Birds, Chai, Blondshell y Hope Tala, por mencionar algunos. Poco a poco los escenarios Corona, Vans Corona Agua Rifada, Viva Tent y Bosque empezaron a rodearse de gente que venía a escuchar a estos artistas que dieron inicio para empezar el primer día del festival, el cual era uno de los más esperados del año, ya que contaba con un line up lleno de talento nacional e internacional.

Fotos del día uno del Corona Capital 2022

Al tiempo que iban pasando las horas los escenarios se veían más llenos y así es como empezó a sentirse una vibra emo, subcultura que era muy popular en los años 2000, esto debido a que la mayoría de las bandas eran de rock, punk rock y hardcore punk. Una de las más esperadas fue My Chemical Romance, quienes regresan a los escenarios después de una larga temporada de ausencia, así que sus fanáticos fueron con el look de aquella época que marcó su adolescencia.

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Cigarettes After Sex, White Lies, Marina, Cuco, Kacey Musgraves y Charli XCX, también mostraron su talento arriba del escenario e hicieron vibrar a los miles de fanáticos que se presentaron en los escenarios que se instalaron a lo largo del recinto, en el que también se colocaron puestos de comida y agua para que los asistentes pudieran tener una experiencia mucho más placentera y no se preocuparan por otra cosa que no fuera ver a sus artistas favoritos.

No obstante, la noche cerró con la presencia de la banda liderada por Gerard Way, quienes salieron en punto de las 11:30 pm para cantar sus éxitos como "The Foundations of Decay”, "Mama”, “Welcome to the Black Parade”, “Famous Last Words” y “Sleep” y The Kids From Yesterday”, por mencionar algunos que se escucharon durante su show que duró más allá de la media noche. Debido a las diferentes emociones por ver a una de los grupos que marcaron la adolescencia y juventud de muchos, se pudieron observar llantos y gritos, pero eso sí siempre coreando las canciones con pasión.

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

