Corona Capital 2022: My Chemical Romance cerró el primer día entre nostalgia, gritos y hasta llanto

Este viernes 18 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, ha iniciado una edición más del Festival Corona Capital 2022. Uno de los actos más esperados por el público fue My Chemical Romance, quienes regresan a México tras casi 15 años de ausencia.

La banda de Nueva Jersey, comandada por Gerard Way, Mikey Way y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero, vuelven a la Ciudad de México tras su presentación en el Zero Fest de abril de 2008. Con ellos vuelven miles de jóvenes y no tan jóvenes, quienes han sacado de su guardarropa los mejores atuendos y su alma emo de una generación que ahora vive el movimiento ya adultos.

Fotos: Daniel Ojeda @danielojedafoto

Playeras negras con la leyenda MCR, pantalones entubados, estoperoles y delineados negros, son vistos en una buena parte de los espectadores en el autódromo. Muchos de ellos han llegado desde apenas la apertura del recinto y han esperado varías horas desde lo más cercano del escenario Corona.

Justo poco antes de las 23:30 horas, el escenario principal del Corona Capital se iluminó totalmente de rojo para recibir a My Chemical Romance y sus files seguidores.

Por un poco menos de 100 minutos la Curva 4 del Autódromo se llenó de nostalgia, gritos y hasta llanto de alegría de miles de espectadores.

Fotos: Daniel Ojeda @danielojedafoto

Los integrantes de My Chemical Romance agradecieron a los fans que los esperaron por más de 14 años con un show con el que cerraron su gira del regreso a los escenarios.

SETLIST

The Foundations of Decay.

Bury Me in Black.

I'm Not Okay (I Promise)

Give 'Em Hell, Kid.

Boy Division.

The Ghost of You.

Planetary (GO!).

Teenagers.

Helena.

Thank You for the Venom.

Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na).

Mama.

Cancer.

DESTROY.

Welcome to the Black Parade.

Famous Last Words.

Sleep.

The Kids From Yesterday.

