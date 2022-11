Se Corona el festival en la Capital ante más de 250 mil personas

Se realizó la edición 12 del Festival Corona Capital, en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual por primera vez se llevó a cabo a lo largo de tres días en los cuales se reunieron 255 mil espectadores.

Tras un año sin festival y otro con restricciones sanitarias y cancelaciones, el encuentro musical regresó este fin de semana con 83 exponente musicales repartidos en tres, siendo los headliners de este My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus, quien fue una de las más celebradas de la edición 2022.

En la tercera jornada a pesar de la baja en la temperatura los asistentes que sumaron 85 mil disfrutaron de actos como el de Sofía Valdés, cantante y compositora panameña, dio inicio a las actividades del escenario Bosque. En esta parte del Autódromo sus fans pudieron escuchar canciones como "Amsterdam", "Lonely" y "Oceans Away".

En un domingo con un repertorio con varias bandas australianas, The Jungle Giants llegó al Corona Agua Rifada para poner a bailar al público con sus temas de indie rock/pop. El cuarteto formado por Sam Hales, Cesira Aitken, Andrew Dooris y Keelan Bijker, mostró por qué fueron una de las bandas más esperadas del último día del festival.

El grupo originario Brisbane, Australia, interpretó canciones como "Heavy Hearted", "Used to Be in Love" y "Love Signs".

Mientras que en el escenario principal un fan le enseñó sus vinilos a Father John Misty y este sin dudarlo se los autografió con un sharpie que le dieron.

El grupo inglés de indie, Everything Everything, se dejó sentir en el escenario Vans. La banda de Newcastle, creada en 2007 por Kent y Guernsey, interpretó canciones como "Aggressive Evolution", "A Sad Cartoon" y "I Let It In And It Took Everything".

Jessy Caron, Dragos Chiriac y Emmanuelle Proulx de Men I Trust, fue uno de los actos más esperados de la tarde del escenario Bosque. La agrupación indie pop canadiense, formada en 2014 hizo sonar canciones como "Say, Can You Hear", "Norton Commander" y "Billie Toppy".

Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, mejor conocida como MØ, lleno es su totalidad el Viva Tent, siendo este el acto con más público de este escenario durante todo el fin de semana.

La cantante y compositora danesa, interpretó canciones como "The Kitchen Drawer", "Moving On" y "I Hope You're Happy".

MAAZ