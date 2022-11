Corona Capital 2022: los emos están de vuelta, estos son los mejores looks del festival

Este viernes 18 de noviembre en la curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, ha iniciado una edición más del Festival Corona Capital y como cada año los organizadores han llenado su cartel de bandas grandes y nuevos talentos.

Los y las asistentes podrán disfrutar de actos como My Chemical Romance, Yeah Yeah Yeahs, Mitski, Black Midi, Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex, Charli XCX, Run The Jewels, Bright Eyes, Miley Cyrus, Lil Nas X, The 1975, Madeon, Girl In Red, Father John Misty, Men I Trust, entre otros.

Aprovechado que el evento va comenzando y que la banda de Nueva Jersey, My Chemical Romance regresa a México tras 15 años de ausencia, hemos decidió caminar por una gran parte de autódromo y tomado algunas fotos sobre el público, para destacar sus looks.

Hemos notado que la mayoría de la gente (como era de esperarse) vienen a ver el regreso de Gerard Way, Mikey Way y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero. A continuación te déjanos los mejores looks:

Foto: Miguel Villegas

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Mantenerse hidratado es muy importante

Recuerda que dentro del festival hay varios puntos de para que puedas tomar agua potable, por lo que te recomendamos llevar contigo algún termo o cilindro para rellenarlo, pues este es permitido en el interior del festival. Toma en cuenta que este fin de semana se esperan temperaturas entre desde 11 grados y hasta 23 grados, por lo que es importante mantenerse bien hidratado.

