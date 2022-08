Gerard Way de My Chemical Romance causó furor al aparecer con vestido de porrista en su concierto

My Chemical Romance es una de las más grandes bandas del género emo de los últimos tiempos, misma que a lo largo de los años acumularon tal cansancio que decidieron retirarse, pero ahora están de vuelta con una magna gira y nuevos tema. Este tour, además, ha causado sensaciones varias debido a los diferentes trajes que ha usado su vocalista concierto tras concierto, como el más reciente y aplaudido outfit de porrista.

Gerard Way causó una gran euforia en las redes sociales porque apareció en su más reciente concierto con un entallado vestido verde semejante a los uniformes que usan las porristas en las universidades o deportes profesionales de alto rendimiento y con una gran W en el pecho que podría significar únicamente su apellido.

El concierto en cuestión se desarrolló en Nashville, estado de Tennessee. Fueron recibidos por miles de personas en la Bridgestone Arena donde tocaron 21 canciones, un pequeño adelanto de lo que podrían interpretar en México.

Algunos de los populares comentarios que lo convirtieron en tendencia fueron: "GERARD WAY SALIÓ DE PORRISTA. ME MUERO"; "Toca disfrazarse de Gerard Way porrista para halloween"; "no soy la misma persona que era hace 1 gerard way con uniforme de porrista"; "Mi género?

Gerard way porrista".

Se ha convertido casi en una tradición verlo completamente disfrazado en algunos de sus conciertos. El más reciente, con un maquillaje de payaso sencillo, pero no por eso menos interesante que cualquier otro; esto le ha dado un toque muy especial de misticismo a sus presentaciones, pues la gente está siempre a la expectativa de lo que interpretará en su país.

La gira de My Chemical Romance

Esta gira del adiós ha sido realmente exhaustiva. Luego del concierto de la noche pasada, se presentarán este día en Cincinnati, el 26, 27, 29 y 30 en Raleigh, Philadelphia, Albany, Elmont e iniciarán con el pie derecho el mes de septiembre en Uncasville.

A México vendrán también. Hasta el momento solo tiene planeada una fecha en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Los recibirá el Corona Capital que se realiza año con año en las instalaciones de la Curva 4 y que reúne al más grande talento internacional, antaña y actual, de la música anglosajona.

My Chemical Romance vuelve de un largo descanso para ilusionar a toda la banda emo dosmilera que ansiaba este momento. Y para fortuna de los mismos, no vienen solos, pues los secundó en el festival otra de las grandes bandas emo, pero liderada por Hayley Williams: Paramore. Ambos encabezan un fin de semana antes el festival When We Were Young de Las Vergas.

El CC 2022 se pondrá más emo que nunca. De My Chemical Romance a Paramore serán parte de la gran fiesta. Crédito: OCESA

No podemos olvidar que los fanáticos mexicanos han hecho hasta lo imposible por verlos en vivo. Incluso han viajado a otros países porque aquí se acabaron los boletos bastante rápido, y al ser un festival, las posibilidades de una segunda fecha son pocas. Tal es el caso de unos fanáticos que fueron hasta Budapest para presenciar el concierto y aprovecharon para aventarle un peluche del Dr Simi.

SIGUE LEYENDO:

Los mejores MEMES por la nueva canción de My Chemical Romance, "The Foundations of Decay"

Respira muy profundo antes de conocer el mensaje secreto de esta canción de Camilo

Plácido Domingo: piden retirar títulos honoríficos al cantante por ser vinculado con secta sexual