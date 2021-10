Preciosa: Miley Cyrus conquistó a todos con su hermosura

Por ser una de las estrellas estadounidenses más reconocidas a nivel mundial, Miley Cyrus no deja de acaparar la atención de sus seguidores cada vez que comparte una imagen suya en sus redes sociales. Y es que por estos días, luce tan esplendorosa, que ni bien difundió una foto en su cuenta de Instagram, los likes y comentarios por parte de los internautas, no tardaron en multiplicarse.

Con un look fresco y descontracturado, Miley se mostró posando con vestido verde alimonado que deja notar su cuerpo tatuado y su armoniosa figura que se destaca por su belleza tanto en los escenarios en a los que se sube para cantar como en el cine y la televisión. “Evil mc said see you never”, dice en el texto que acompaña su foto de Instagram y que ya cuenta con 642.960 likes y cientos de comentarios que dan cuenta de la admiración que el público de todo el mundo guarda hacia a ella.

Y es que como ya se la ha visto en otras oportunidades, Miley Cyrus siempre encuentra la manera de marcar la diferencia cuando logra un cambio en su presentación. Esta vez, su cabella rubio, corto y ondulado, brindan a su imagen un toque de frescura, sin dejar de lado la distinción que la caracteriza.

La extensa trayectoria de esta estrella de la música y el cine no ha pasado desapercibido en el plano del espectáculo mundial. En los últimos años Cyrus fue entrenadora en la serie de concurso de canto The Voice en dos temporadas y protagonizó un episodio de la serie Black Mirror (2019) de Netflix.

Miley Cyrus posando. Fuente: Instagram Miley Cyrus

Su amor por los animales y la sensibilidad con la que ha sabido expresarse en relación a los derechos de las personas y los animales la han convertido inclusive, en una referente de miles de jóvenes en todo el mundo. Es que como es sabido, Cyrus adoptó un estilo de vida vegano en 2014 y más tarde fundó la Fundación Happy Hippie sin fines de lucro en, cuyo objetivo es ayudar a jóvenes sin hogar y a la comunidad LGBT.

A lo largo de su carrera, la cantante estadounidense ha participado en la grabación de películas, series de ficción y programas especiales para la televisión. Como actriz principal, de reparto, actriz de voz, pero también ha aparecido. Además de sus trabajos como actriz, Cyrus ha sido anfitriona de televisión como en la gala de 2008 de los Teen Choice Awards, los MuchMusic Video Awards de 2010 o los MTV Video Music Awards de 2015.