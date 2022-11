Corona Capital 2022: ¿Cuánto cuestan las chelas, el agua y el refresco en el festival?

Desde este viernes 18 y hasta el domingo 20 de noviembre en la curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, se realiza una edición más del Festival Corona Capital y como cada año los organizadores han llenado su cartel de bandas grandes y nuevos talentos.

Toma en cuenta que este año el festival tendrá una duración de tres días y los asistentes podrán disfrutar de actos como My Chemical Romance, Yeah Yeah Yeahs, Mitski, Black Midi, Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex, Charli XCX, Run The Jewels, Bright Eyes, Miley Cyrus, Lil Nas X, The 1975, Madeon, Girl In Red, Father John Misty, Men I Trust, entre otros.

Este fin de semana se realiza una edición más del festival. (Foto: Miguel Villegas)

Una de las cosas que más pregunta el público es sobre el precio de la cerveza, agua, comida y refrescos. Este viernes somos testigos que los precios de estos artículos son casi los mismos que los de otros festivales mexicanos.

¿Cuáles son los precios de las bebidas?

Acudimos a varios de los puntos de venta de bebidas y de los vendedores en de carritos y pusimos ver que la cerveza doble (Corona Extra y Corona Light) este año costará 130 pesos (710 ml)

La cerveza sin alcohol sencilla (Corona Cero) cuesta 70 pesos. Mientras que el refresco en presentación de 355 mililitros ( Pepsi Black y 7UP) cuestan 40 pesos. La botella de agua en una presentación de 600 mililitros tiene un precios de 40 pesos.

La cerveza sin alcohol sencilla cuesta 70 pesos. (Foto: Miguel Villegas)

El festival también ofrece cerveza con sabor en mango, piña, chamoy y chelada. Estas se venden en 110 pesos (473 ml).

Recuerda que dentro del festival hay varios puntos de para que puedas tomar agua potable, por lo que te recomendamos llevar contigo algún termo o cilindro para rellenarlo, pues este es permitido en el interior del festival. Toma en cuenta que este fin de semana se esperan temperaturas entre desde 11 grados y hasta 23 grados, por lo que es importante mantenerse bien hidratado.

También se ofrece cerveza con sabor en mango, piña, chamoy y chelada. (Foto: Miguel Villegas)

