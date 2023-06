Boletos del Corona Capital 2023: estos serían los precios para los abonos

El pasado lunes 5 de junio la espera llegó a su fin y se reveló el cartel del Corona Capital 2023 con los artistas y las fechas en las que se realizará uno de los festivales más importantes del país. También se dio a conocer el día de la preventa, mientras que en redes sociales ya circulan los precios para los abonos de los boletos.

Los artistas y grupos invitados causaron gran alboroto dividendo opiniones entre fanáticos, pues algunos no dudaron en externar su descontento. Mientras que otros ya esperan ansiosos poder adquirir sus entradas en alguna de las fases, en las que el precio puede variar según el área que se desea y el día en que se realice la compra.

El festival se realizará el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México con artistas como The Cure, Pulp, Phoenix, Two Door Cinema Club, The Chemical Brothers, The Twilight Sad y The Happy Fits.

Fases y costos

Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster y en Twitter ya se han compartido tanto las fases como los costos, aunque no se trata de algo oficial fanáticos lo han tomado como un acercamiento confiable debido a que dicha información ha resultado verdadera en ediciones anteriores.

La primera fase es la “Beyond/Prestige” que es el 7 de junio, la segunda es la “Pre-preventa Priority” que es el 9 del mismo mes a partir de las 9 de la mañana. La tercera será la preventa Citibanamex el 9 de junio, ésta la fue confirmada por los organizadores del Corona Capital con la revelación del cartel y, finalmente, la venta general es el sábado 10 a las 14:00 horas.

El costo en el abono general para la fase uno es de poco más de 5 mil 126 pesos, mientras que en abono confort en la misma etapa es de 7 mil 689.75 pesos y en abono plus 10 mil 200 pesos. Para quienes desean ir más allá en el festival está el área club con abono de 36 mil 620 pesos.