Corona Capital 2023: revelan cartel con The Cure y Blur en el line up, estos son los detalles

La espera terminó para fanáticos del Corona Capital, pues la tarde de este lunes 5 de junio se reveló el cartel de uno de los festivales de música más importantes en el país. Además de las fechas se dieron a conocer los artistas invitados, entre los que destacan The Cure, Blur y Alanis Morissette entre los favoritos.

Desde hace algunos días los rumores sobre el cartel del festival desataron memes entre los fanáticos que esperaban ansiosos su lanzamiento, ahora es oficial y las fechas se encuentran junto a los músicos y bandas que harán vibrar el escenario en los tres días que durará el Corona.

Para el primer día Arcade Fire, Pulp y Analis Morissette encabezan la lista de artistas entre los que también se encuentran Hanna Storm, Hot Chip, Mother Mother, Phoenix, Roosevelt, The Walkmen y Two Door Cinema Club. Mientras que en el segundo se encuentran algunos como Thirty Seconds to Mars, Billie Marten, Jungle, Nation of Language y Olivia Dean.

El domingo, y último día del festival, aristas como The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, The Amazons, Arlo Parks, The Breeders, Grace Ives, The Happy Fits, The Lumineers, Nai Palm y The Twilight Sad llegarán al escenario.

Fechas del Corona Capital

El Corona Capital se apoderará de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México el próximo viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre de este año.

El próximo 9 de junio se realizará la preventa de boletos para clientes con tarjeta Citibanamex y con facilidad de pago a tres meses sin intereses. Fanáticos esperan que sea un día después cuando se habilite la venta al público.