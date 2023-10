Bandas legendarias que debes ver en el Corona Capital 2023 porque podrían no regresar a México

El festival Corona Capital 2023 está a la vuelta de la esquina, con grandes invitados como The Hives, Hot Chio, Soccer Mommy, The Walkmen, Two Door Cinema Club, Kasabian, jungle, Metronomy, Parcels, Niall Horan, The Chemical Brothers, Noel Gallagher, entre muchos otros. Pero hay otros realmente legendarios que no sabemos si algún día vuelvan a pararse por el país.

La cita el fin de semana del 17, 18, 19 de noviembre de 2023 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Los boletos todavía están a la venta en algunas secciones, y puedes adquirirlos a través del sistema en línea de Ticketmaster, en un centro autorizado o directo en las taquillas.

Hay grupos realmente legendarios que no sabemos si algún día vuelvan a pararse por el país. Crédito: CC2023 / Instagram

Corona Capital 2023: bandas que podrían tener su último concierto en México

Pulp

Una de las bandas más representativas del britpop está de vuelta. Luego de que estuvieran ausentes por casi 10 años, Jarvis Cocker se reunió con sus amigos de Pulp para una gira mundial que pasará por México y que nos regalará grandes canciones como "Babies", "Common People", "Party hard", "Dishes". Nunca se sabe si seguirán juntos después de una gira del reencuentro

Blur

El britpop es el género favorito del Corona Capital 2023. Blur vuelve a México, luego de dar tremendos conciertos en el estadio de Wembley, en el Reino Unido. Además, vienen con disco bajo el brazo, The Ballad Of Darren y escucharemos canciones recién sacadas del horno, además de sus grandes éxitos. Siempre es un enigma su permanencia.

El festival Corona Capital 2023 está a la vuelta de la esquina, con grandes invitados. Crédito: Blur / Instagram

Las mejores bandas del Corona Capital 2023, se reúnen grandes generaciones de rock

The Cure

Desde Crewley, Inglaterra, se une The Cure por primera vez al festival que se desarrolla en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Corona Capital se llenará de lujo con canciones clásicas no solo de la banda, si no de toda la historia del rock n roll como "Just Like heaven", "Lullaby", "Boys Don't Cry" o "Friday I'm In Love".

The Black Keys

Para variarle un poco a Inglaterra, le dueto de blues The Black Keys, se dejará ver por México a más de 20 años de su debut con el disco The Big Come Up, y seguramente hará un paseo bien nutrido y sabroso por una discografía de pura gozadera, poder, emociones, intenciones. No es fácil verlos por estas tierras, y cuando vienen, hay que aprovechar.

La cita el fin de semana del 17, 18, 19 de noviembre de 2023 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Crédito: Blur / Instagram

Pet Shop Boys

Pet Shop Boys no ha frenado desde 1986, y se desconoce cuándo podrían dejar de hacerlo, pero mientras tanto, sería una mala jugada de tu parte si te los pierdes en el festival, pues ya no hay boletos para el Metropólitan. Seguro que Neil y Chris preparan un tremendo setlist que irá de Please a Hotspot.

Thirty Seconds To Mars

Jared y Shannon Leto son caprichosos, aunque oficialmente nunca se han separado, ni han tomado un respiro, sí suelen desaparecer del mapa por varias semanas, meses o años. Por ejemplo, la última vez que vinieron a México era el año 2018. Han pasado casi cinco años y antes de eso, en 2014, otros cuatro años. Esta vez traen con ellos el disco It's the End of the World But It's a Beautiful Day, estrenado apenas en septiembre, el mero Día del Grito de Independencia.