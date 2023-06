Corona Capital: estas son las bandas para la edición 2023 | Cartel por día

Los organizadores del Corona Capital ya dieron a conocer todos los detalles referentes a la edición número 13 del afamado festival de música y una de las dudas más recurrentes entre los fans es la de saber cómo es que quedaron asignadas las bandas por día, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto para que no te pierdas a tu artista favorito.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la edición número 13 del Corona Capital se realizará durante el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre de 2023 y como ya es costumbre el lugar se realizará en la emblemática Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Respecto al cartel que los organizadores del Corona Capital presentaron para esta nueva edición, la distribución de bandas que se hizo por día quedó de la siguiente manera:

Viernes 17

Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Alvvvays, Automatic, Belako, Boywithuke, Brittany Howard, Brooks Nielsen, Caroline Rose, Claud, Fenne Lily, Fitz and the Tantrums, Fleet Foxes, Hannah Storm, The Hives, Hot Chip, Kenyhoopla, Mild Minds, Sofie Royer, The Walkmen. Two Door Cinema Club, Unknown Mortal Orchestra y Yard Act.

Sábado 18

Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, Alice Ivy, Atarashii Gakko!, Barns Cuurtney, Ben Howard, Billie Marten, Black Kids, Dean Lewis, Fever Ray, Fletcher, Giant Rooks, Jawny, Jungle, Kasabian. Kim Petras, Kimbra, Lathumbs, Lauv, Metronomy, Nation of Language, Neil Frances, Niall Horan, Olivia Dean, Parcels, Patrick Watson, Rebecca Black, Tessa Violet.

Domingo 19

The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, The Amazons, Arlo Parks, Berlin, The Breeders, D4VD, Dehd, Feist, Goose, Grace Ives, Gracie Abrams, The Happy Fits, Ladytron, The Lumineers, Nai Palm, NF, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Off!, Sleater Kinney, Sylvan Esso, Tennis, The Twilight Sad, Zhu.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Corona Capital 2023?

La preventa de los boletos para el Corona Capital inició el miércoles 8 de junio con una venta especial para los clientes “Prestige” de Citibanamex, mientras que el jueves se realizó la denominada preventa “Priority”, el viernes 9 será la preventa Citybanamex y la venta general se realizará a partir del sábado 10 de junio.

Cabe mencionar que, los organizadores del festival Corona Capital dieron a conocer que habrá distintas fases de venta, lo que quiere decir que entre más pronto se compren los boletos, serán más baratos. Además, hay distintos tipos de boletos, los cuales tienen que ver directamente con los beneficios que pueden obtener sus compradores y como es de suponerse en paquete más caro es el que recibe más comodidades y amenidades y para conocer más al respecto te sugerimos visitar las redes sociales oficiales del festival.

Por ahora, los precios de salida que se dieron a conocer son los siguientes: