Estrategias fáciles para organizar tu dinero y evitar endeudarte

En muchas ocasiones la falta de organización provoca que olvidemos fechas de pago, que hagamos uso excesivo de nuestras tarjetas de crédito o que no cubramos necesidades básicas a falta de una buena administración financiera, si bien no hay respuestas correctas y cada caso es particular aquí te compartimos algunas estrategias que te ayudarán a llegar administrarte de forma adecuada y evitar deudas.

En primer lugar, analiza y escribe en una libreta las fechas de tus próximos pagos, puedes optar por tener una agenda de mano, una aplicación móvil, calendarios digitales, o programar recordatorios en fechas concretas etc. Una vez que tengas lista esta parte deberás crear tu presupuesto.

Para crear tu presupuesto será necesario que determines en qué aspectos destinas tu dinero, con qué frecuencia y qué beneficios trae para tu vida cotidiana, además, expertos recomiendan dividir nuestros gastos entre “gastos fijos” (gastos del hogar como: agua, luz, internet, gasolina o gas) y “gastos variables” (Cena fuera de casa, imprevistos o viajes, etc.), al hacerlo de esta forma podrás tener un mejor panorama financiero.

En caso de que lo consideres prudente puedes eliminar las salidas de dinero que no aprovechas al máximo, por ejemplo: puedes replantearte si seguir pagando o no esa membresía de gimnasio al cuál no acudes o si continúas pagando esa plataforma de streaming que no ves.

3 estrategias fáciles para organizar tus finanzas

Prioriza el pago de deudas.

Priorizar el pago de deudas resulta clave para encontrar paz, reducir el estrés y mejorar tu calidad de vida. Hay muchos tips solo tienes que elegir uno, por ejemplo, hay quiénes recomiendan pagar primero la deuda con mayor tasa de interés pues son las que conforme pasan los días más te cobran otra estrategia es pagar tu deuda más pequeña mediante el método “bola de nieve” verás que tras saldar la deuda más chica experimentarás un sentimiento de satisfacción que te motivará a ir por la siguiente y así sucesivamente hasta culminar tus pagos.

Aumenta tus ingresos.

Si por alguna razón tu deuda ha rebasado el 30% de tus ingresos es momento de que busques alternativas que favorezcan tu economía, una buena opción es ofrecer algún servicio que hayas adquirido y que se pueda profesionalizar, ejemplo, si sabes cortar el cabello, cuéntale a tus amistades y aunque no cuentes con un salón de belleza verás como poco a poco ingresa dinero a tu bolsillo.

Reduce gastos innecesarios.

Es natural que realizar este tipo de acciones puedan traer consigo el sentimiento de sacrificio, pero resulta adecuado para poner orden la tu salud financiera y por ende evitar la acumulación de deudas.

Comienza descartando de tu presupuesto aquello que no resulta beneficioso o útil para ti.

Recuerda que un gustito, no tiene por qué estar peleado con tu estilo de vida, por eso es importante darle visibilidad a la distribución de tus ingresos y analizar tus prioridades de manera oportuna.

