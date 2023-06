El Festival Corona Capital reunirá íconos internacionales de la música

Se dio a conocer el cartel de la edición 2023 del Festival Corona Capital, el cual para este año los headliners que amenizarán el encuentro musical son Arcade Fire, Pulp, Alanis Morrissete, Blur, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys, entre otros.

El festival que se realizará del 17 al 19 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, de la CDMX, tendrá 95 artistas durante los tres días del encuentro musical.

El festival que se realizará del 17 al 19 de noviembre. Foto: Especial

El anuncio se hizo en el Autódromo Hermanos Rodríguez ante la expectativa de los seguidores del festival que celebraron en redes sociales los artistas invitados de este año, mientras se especulaba sobre el costo de los boletos.

El primer día, el viernes 17 de noviembre, se espera la actuación de The Hives, banda de garage originaria de Suecia, así como Caroline Rose, Claud, Fenne Lily, Fitz and The Tantrums, Fleet Foxes y Phoenix, la banda de indie rock francés formada en Versalles, a finales de la década de los 90 y otros exponentes musicales.

El Festival Corona Capital tendrá 95 artistas durante los tres días del encuentro musical. Foto: Especial

Para el sábado ya están confirmados Thirty Seconds To Mars, Alice Iv, Atarashii Gakko, Barns Courtney, así como la cantante inglesa Olivia Dean, además de Metronomy, grupo de música electrónica creado por Joseph Mount en Inglaterra en 1999. El mismo día se presentará el cantante y compositor canadiense Patrick Watson, entre otros.

En la preventa, el abono para los tres días tendrá un costó de 4 mil 290 pesos. Foto: Especial

Mientras que el domingo 19 de noviembre el line up se compone de Grace Ives, Gracie Abrams, The Happy Fits, Ladytron, The Lumineers, Nai Palm, NF, Noel Gallagher’s High Flying Birds, además de la banda estadounidense Berlin, liderada por la cantante Terri Nun, quienes interpretan el exitoso tema “Take My Breath Away”, de la banda sonora de la película Top Gun.

La Edición 2022 reunió a 250 mil, asistentes. Foto: Especial

Realizado por primera vez en el 2010, este festival hecho en México se ha convertido en uno de los eventos más esperados del país y Latinoamérica, trascendiendo en la escena musical a nivel internacional.

LSN