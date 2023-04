A dos años de marcar tendencia, Aurora vuelve a CDMX para reencontrarse con el Dr Simi

México se convirtió en una tendencia mundial en conciertos con la llegada de los peluches del Dr Simi a los escenarios de festivales, auditorios, teatros, foros, y un sinfín de lugares donde las bandas, solistas o artistas se presentan frente a un gran público, una situación bastante peculiar cuando incluso sucedía en Inglaterra, en Budapest, en Estados Unidos.

El chiste llegó tan legos que los artistas llegaron a recibir de 10 a 20 muñecos por espectáculo. Algunos incluso disfrazados como el mismísimo músico parado en las tarimas. Al llegar al camerino se tomaban fotografías y gritaban a los cuatro vientos su amor por el país y el amor de su gente.

My Chemical Romance lo hizo más extraordinario. Utilizó uno de estos muñecos y escribió en la parte de atrás de su bata los países que recorrerían en Latinoamérica durante 2022. México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina fueron los suertudos que tuvimos el regreso de la banda completamente en vivo.

Crédito: Instagram / @catherinneleobardo

Dónde comenzó todo

El Festival Corona Capital 2021 en México marcó un hito importante en la historia del entretenimiento en México; éste sucedió en el contexto de una pandemia que todavía estaba presente en nuestras vidas, pero que poco a poco iba saliendo de sus peores momento de contagios, muertes y encierros.

Durante algún tiempo intentaron reactivar los conciertos. Primero de manera remota, con algunas presentaciones en línea que se vendían como pan caliente, y contaban con características de gran nivel como buen audio, escenografía, a veces hasta show de luces, y un largo etcétera.

También legaron los conciertos presenciales, pero desde tu automóvil. Con un escenario frente a cientos de carros donde máximo podían pasar 4 personas, los artistas nacionales e internacionales comenzaron a volver a los escenarios, pero el a veces bajo número de venta de boletos obligaron a dejar de organizarlos.

Crédito: Instagram / @auroramusic

Fue así que llegó una edición más del Corona Capital, plataforma que únicamente trae a México a los destacados músicos anglosajones del momento que dominan el radio, la televisión las plataformas digitales, las redes sociales. Difícil verlos por separado, y sobre todo, muy costoso, por lo que un festival con esta estrategia resulta un aliviane al bolsillo.

Para esa edición anunciaron a Tame Impala, LP, Cheap Trick, All Time Low, Bleachers, Turnstile, !!!, Twenty One Pilots, Rufus du sol, Royal blood, The Bravery, Aurora, The Whitest Boy Alive, entre muchos otros que convocaron a miles de personas en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez los días 20 y 21 de noviembre.

A lo largo del día se presenciaron increíbles conciertos, grandes presentaciones, buenas canciones y otras diversiones que nada tienen que ver con los eventos, y que todos los años presentan como ofertas alternativas en el caso en que solamente vayas a ver a unas cuantas bandas, pero no te quieres aburrir.

Entre todos los videos que se publicaron en las redes sociales, solamente uno se hizo extremadamente viral. Aurora, cantante noruega de synthpop musicalizó la caída de la noche, y dejaba bien prendido el escenario para recibir a Royal Blood o Twenty One Pilots. De pronto, entre las canciones "Murder Song" y "Runaway", voló algo sobre decenas de cabezas y aterrizó en el escenario.

Aurora sonrío, se acercó al objeto en cuestión lo recogió, y lo abrazó con mucho cariño, llevándolo a su pecho, y dándonos una escena de ternura pura. Se trataba ni más ni menos que de un peluche de la famosa botarga del Dr Simi, logotipo de las famosas farmacias. El reto e dio por inaugurado.

Aurora vuelve a México

La noruega vuelve a la Ciudad de México este 15 de abril de 2022 para reencontrarse con su viejo amigo, el Dr Simi. Su tour comenzó el 13 de abril en Guadalajara, en el estado de Jalisco, seguirá el día 16 en el Showcenter Complex de Monterrey, en Nuevo León, y culmina en la CDMX el 18 de abril.

Aurora en el Pepsi Center de la Cdmx

Será el Pepsi Center donde se reciba a la cantante para un magno concierto que promete reunir a miles de fanáticos que quieren escuchar sus más grandes éxitos como "The River", "Murder Song", "Runaway", "The Seed", "Running with the Wolves", "Giving in to the love" o "This Could be a dream", entre otras.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | ¡Le hace el feo! Así reaccionó Katy Perry al recibir un Dr. Simi durante su concierto en Las Vegas

El conmovedor momento en que Adele recibe peluche del Dr. Simi durante su concierto en Las Vegas

VIDEO| Rammstein: Till Lindemann intenta "acuchillar" al Dr. Simi y termina dándole un beso