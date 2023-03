El conmovedor momento en que Adele recibe peluche del Dr. Simi durante su concierto en Las Vegas

La cantante británica Adele ha ganado popularidad por su increíble y privilegiada voz. La intérprete de "Easy on Me" también se ha caracterizado por la gran cercanía que tiene con sus fanáticos, quienes constantemente la llenan de apoyo y le entregan muestras de cariño. Tal es el caso de un joven, aparentemente mexicano, quien le obsequió un peluche del Dr. Simi a la multipremiada artista. La reacción de la cantautora sorprendió a miles de internautas, por lo que el clip ganó popularidad en diversas plataformas.

Los hechos ocurrieron mientras la cantante ofrecía su última presentación de "Weekends With Adele", en el Coliseo del Hotel Caesars Palace, en la Vegas, Estados Unidos; dichas presentaciones iniciaron en noviembre del año pasado, luego de ser pospuestas a causa de contagios por COVID-19 que se presentaron dentro del equipo de la intérprete de "Hello".

El peluche estaba vestido y peinado como ella. Foto: captura de pantalla.

El espectáculo, ofrecido por la británica, ha sido aplaudido por los increíbles efectos especiales que presentó, los cuales van desde fuego, hasta cascadas de agua. Sin embargo, el show se lo ha llevado la calidez de Adele, ya que la cantante, a menudo, se mezcla con los asistentes del concierto, acepta tomarse fotografías y hasta recibe los regalos que le obsequian. Así lo experimentó un usuario de TikTok que asistió a su último show en las Vegas y tuvo la oportunidad de obsequiarle un peluche a la famosa.

Los hechos ocurrieron durante la interpretación del tema "When We Were Young", durante dicha melodía la cantante optó por bajar del escenario y caminar entre el público. En ese momento, un joven, que se encontraba en el público, aprovechó la oportunidad para mostrar un peluche del Dr. Simi, vestido y peinado como ella, esperando que Adele lo notara y lo recogiera.

La cantante posó con su fan y el peluche que le regaló. Foto: captura de pantalla.

Luego de unos momentos, la cantante se percató del peluche y corrió para recibirlo. En ese momento, el joven se lo entregó y tomó una fotografía de Adele con su peluche del Dr. Simi. Con una sonrisa en el rostro, la compositora comentó a la cámara: "sé que es esto”, haciendo referencia a que ya había visto con anterioridad estos peluches. Internautas popularizaron el momento y celebraron la reacción de la cantante, quien se mostró sumamente cercana con sus seguidores y al parecer disfrutó de su peluche personalizado.

