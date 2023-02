¡Hay boda! Adele llegará al altar con el empresario millonario Rich Paul

Adele continúa sumando éxitos como cantante y en su vida personal, pues todo indica que tras su tormentoso divorcio encontró de nuevo el amor junto al millonario agente Rich Paul, con quien ha decidido dar el siguiente paso en su relación y le dio el “sí” al recibir un lujoso anillo de diamantes que no ha dudado en presumir durante sus últimas presentaciones, por lo que se espera una boda de ensueño.

De acuerdo con el portal de espectáculos Deux Moi, una fuente “muy confiable” reveló que la pareja se comprometió desde hace casi un año y a partir de aquel momento la intérprete de “Rolling in the Deep” no ha dejado de usar en cada evento la misma sortija, misma que durante su último show en Las Vegas acaparó las miradas y de inmediato despertó sospechas de un compromiso que más tarde sería confirmado por una persona cercana a ellos.

Adele y Rich Paul confirmaron su romance en julio de 2021. Foto: IG @adele

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, durante una entrevista para Elle en octubre de 2022 la cantante se dijo contenta con su relación y dispuesta a llegar de nuevo al altar: “¡Estoy enamorada! Soy tan feliz como nunca lo he sido. Bien podría verme casada. No estoy comprometida. ¡Me encantan las joyas de alta gama, chico!”.

Sobre su relación con Rich Paul, el poderoso agente de estrellas de la NBA, la también compositora la describió como “increíble, sincera y fácil”, esto debido a lo mal que la pasó durante su matrimonio con Simon Knoecki que concluyó en 2019 luego de siete años juntos y un hijo en común, Angelo, que actualmente tiene 9 años de edad.

Adele presume lujoso anillo de diamantes. Foto: TW @ant_daydreamer

Historia de amor de Adele

Aunque la cantante británica y Rich Paul se conocieron desde hace varios años, fue hasta las finales de la NBA realizadas en julio de 2021 en Phoenix, Arizona, que se dejaron ver por primera vez juntos dejando ver que existía algo más que una amistad entre ellos. Luego de ello, fueron vistos de nuevo en la fiesta de la esposa de LeBron James en agosto y para septiembre de ese mismo año Adele lo hizo oficial a través de redes sociales.

En mayo de 2022 la pareja se mudó a su mansión en Los Ángeles. Foto: IG @adele

En mayo de 2022 el millonario empresario y Adele se mudaron juntos y compartieron una romántica fotografía junto a su lujosa mansión, misma que adquirieron por 58 millones de dólares y está ubicada en Beverly Hills, una ciudad de Los Ángeles, California, en la que también viven otras estrellas de Hollywood.

Rich Paul es uno de los agentes importantes de la NBA y representa a estrellas del basquetbol como LeBron James, Anthony Davis, Jusuf Nurkic y Ben Simmons. Además, en 2020 fue catalogado como uno de los 10 agentes más poderosos del mundo por la revista Forbes y a sus 39 años de edad se ha dado a conocer que su fortuna ronda los 100 millones de dólares.

