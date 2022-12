VIDEO: Ángela Aguilar es acusada en redes de plagiar exitosa canción de Adele

Recientemente Ángela Aguilar se ve en vuelta en la polémica, debido a que usuarios de redes sociales han comenzado a acusar a la joven cantante de presunto plagio a Adele, quien es una de las artistas más importantes a nivel internacional. En plataformas como TikTok están circulando algunos videos en donde comparan un nuevo tema de la intérprete de regional mexicano con una exitoso sencillo de la artista, de 34 años, que ocupó los puestos de popularidad en los chats internacionales.

Hace unos días la llamada "Princesa del regional mexicano" estrenó el tema "Que agonía", junto a la cantante Yuridia. La cantante, de 19 años, se mostró muy contenta por haber lanzado este sencillo, pues además de colaborar con un artista que admira mucho, también es de su autoría, ya que con su equipo de producción, escribió este producción musical. Sin embargo, ahora la canción está en la mira de los usuarios de internet, que encontraron similitudes con un éxito de la británica.

En redes acusan a Ángela Aguilar de plagio

Un usuario, con el nombre @siniestrodanielhe, compartió en su cuenta de TikTok un video en el que hizo la comparación entre el tema de la hija de Pepe Aguilar y "Rolling in the Deep", uno de las canciones con las que se dio a conocer Adele. En el clip se escucha el coro de ambos sencillos, los cuales ha pesar de que son géneros totalmente diferentes, debido a que la joven canta "rancheras", mientras que la británica interpreta balada pop, se alcanzan a percibir bastantes similitudes, por lo que ahora es tema de conversación en redes.

En la plataforma china a la publicación ya le están haciendo "dúos" en donde reaccionan a la comparativa, y mientras hay algunos que "por eso les parecía conocida la canción", hay otros que han salido en su defensa. "Yo tratando de encontrar el plagio... no hay no existe", "Pues yo no escucho el plagio la verdad si dan un aire parecido pero los acordes no me cuadran para decir que hay plagio" y "Se parece mucho al mariachi de adele", son solo algunos mensajes que se pueden leer en los que aseguran que no copió el tema.

La polémica surge después de que los usuarios de redes comenzaran a encontrar algunas similitudes entre artistas tras las supuestas acusaciones de "copyright", que enfrentó Bellakath coon su éxito "Gatita", pues no ha sido la única que se ha tenido este tipo de escándalo. Ahora, tocó que Ángela Aguilar fuera inspeccionada por los internautas, quienes aseguran que su canción se parece a la de Adele, generando un debate en redes sociales.

"Rolling in the Deep" es una canción que la británica lanzó en 2011, pues perteneciente a su segundo álbum de estudio, "21". El tema alcanzó el puesto número 1 en doce países, fue parte de la lista "Hot 100 Billboard" donde fue también estuvo en los más alto durante siete semanas y ganó varios premios, como tres Grammys como canción del año, grabación del año y mejor video musical de formato corto.

Hasta el momento, la comparación entre "Que agonía" y "Rolling in the Deep" no ha llegado hasta la intérprete, quien nuevamente se encuentra en medio de la polémica, pues no hace mucho la tundieron en redes al asegurar que era 25 por ciento argentina tras la victoria de esa Selección en el Mundial de Qatar 2022. De esta forma, nuevamente da de qué hablar, sin embargo, cuenta con el apoyo de sus fanáticos y familia que la defienden de sus detractores.