Adele: ¿Quién es Rich Paul? El poderoso agente que conquistó a la famosa cantante

Adele se colocó una vez más en medio de la polémica, pues la cantante británica fue vista con el agente Rich Paul en lo que parece ser una cita romántica durante el quinto juego de las finales de la NBA que se realizó en Phoenix, Arizona.

Aunque la intérprete de “Rolling in the Deep” no ha dado declaraciones sobre su encuentro con Rich Paul, las risas que compartieron juntos en dicho partido levantaron sospechas de un noviazgo y esto pudo haber sido confirmado por un locutor de la ESPN quien aseguró que era la primera aparición en público de la pareja.

Esta no es la primera vez que se relaciona sentimentalmente a Adele con alguien, pues luego de su divorcio en 2019 con Simon Knoecki tras más de siete años de relación y que es padre de su hijo Angelo de ocho años de edad, fue vista hace algunos días con el rapero británico Skepta.

Sin embargo, la cantante aclaró a través de su cuenta de Instagram que entre Skepta y ella sólo hay una gran amistad, pues se conocen desde hace varios años y son originarios de Tottenham: “¡Regresaré a mi cueva ahora para ser la (soltera) de los gatos que soy! Paz y hasta el año que viene”.

¿Quién es Rich Paul?

Rich Paul, quien podría ser el hombre que conquistó a Adele, es el agente del basquetbolista LeBron James y es considerado uno de los más poderosos de la NBA. Su empresa también representa a otros jugadores como Anthony Davis, Jusuf Nurkic y Ben Simmons.

En 2020 fue catalogado como uno de los 10 agentes más poderosos del mundo por la revista Forbes y a sus 39 años de edad se ha dado a conocer que su fortuna ronda los 100 millones de dólares.

Rich Paul es originario de Cleveland, Estados Unidos, y cuando era pequeño vendía boletos de lotería y leche en el barrio en el que vivía junto a su padre en un pequeño cuarto.