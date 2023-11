Vive Latino lanza pistas para develar su cartel de bandas para su edición 2024

Los conciertos se han convertido en una de las pasiones de muchos amantes de la música y, sin duda alguna, uno de los más esperados en la Ciudad de México es el Vive Latino, un evento en donde decenas de bandas se reúnen en un mismo espacio para compartir con sus fans algunas horas de diversión mientras se hace un repaso por la historia de la música nacional e internacional.

Es así como miles de personas esperan con ansias la revelación del cartel con el nombre de las bandas que conformarán su edición el próximo 2024, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo; siendo una especie de tradición para quienes llevan años asistiendo al festival, han comenzado los rumores sobre las bandas que se presentarán en su próxima edición y aunque se han creado varios carteles falsos, hace un par de horas, a través de su cuenta de Instagram, los organizadores del festival han roto el silencio para comenzar a dar algunas pistas sobre quienes estarán haciendo estallar sus escenarios.

Han comenzado los rumores sobre las bandas que conformarán el cartel del Vive Latino 2024.

Fotografía: Instagram/@vivelatino

Vive Latino revela pistas sobre las bandas que conformarán su cartel de bandas

Fue a través de sus cuentas oficiales en Instagram, Facebook y X (antes Twitter), en donde las y los organizadores del Vive Latino lanzaron una dinámica para hacer partícipes al público en la revelación del cartel, esta había sido aplicada en su edición 2020 y consiste en dejar distintas pistas con ubicaciones concretas para así "encontrar a los ídolos".

Hasta el momento, se han revelado dos ubicaciones, una de ellas ubicada en un centro comercial en Perisur y otra más en la plaza Reforma 222 y a pesar del anuncio sorpresa, ya hay muchos fans que se han trasladado a las ubicaciones señaladas para compartir en X sus descubrimientos, siendo éstos una instalación de pixel muy parecida a la compartida en sus redes oficiales.

Aunque no se ha revelado el cartel oficial con las bandas que estarán conformando el Vive Latino 2024, los rumores sobre agrupaciones como Green Day, The Offspring, System of a Down y hasta Belanova cada vez toman más fuerza, dejando a las y los fans en vela mientras esperan la revelación oficial del cartel.

¿El Vive Latino cambia su sede? Esto se sabe

Aunque aún no es un anuncio oficial, los rumores están circulando con fuerza y apuntan a que el festival podría cambiar de sede, pero no se alejará mucho, ya que se mudaría a la vecina Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Este emblemático espacio, que actualmente alberga eventos destacados como el Corona Capital, el Flow Fest, el Electric Daisy Carnival (EDC) y el Tecate Emblema, se convertiría en la nueva casa del Vive Latino.

La mudanza se ha planteado debido a que el Foro Sol realizará algunas renovaciones en sus instalaciones para estar listo para recibir a las próximas bandas de talla internacional, como se rumorea que podría ser el caso de Metallica, de esta forma, la comunidad de seguidores del Vive Latino está expectante y emocionada por las noticias que están por venir y, sin duda, se esperan sorpresas y novedades que mantendrán viva la tradición de este evento icónico en la escena musical de la ciudad.