VIDEO: Como Spiderman, Jared Leto escaló las paredes de un hotel sin protección

El actor y cantante Jared Leto se ha caracterizado por su vida llena de polémicas, y ahora vuelve a ocupar los titulares a nivel mundial por su reciente hazaña. En las redes sociales ya se ha viralizado un video del estadounidense en el que se observa cómo escaló las paredes de un hotel, en la Berlín, esto sin ninguna protección como arnés o cuerda, muy al estilo del famoso personaje de Spiderman.

La estrella de Hollywood, que hace sólo un mes dio de qué hablar por presentarse en la MET Gala vistiendo un traje de gato, tiene una larga trayectoria que comenzó en la década de los 90, con participaciones en series como "Camp Wilder", "Almost Home" y "My So-Called Life". Su debut cinematográfico se dio en la película "How to Make an American Quilt", en 1995, luego protagonizó junto a Christina Ricci "The Last of the High Kings".

Jared Leto escaló sin protección y causó revuelo en redes

El actor que dio vida al Joker en "Escuadrón Suicida" y en "La Liga de la Justicia" y a Morbius para Marvel, ahora se dejó ver como "Spiderman", pues para sorpresa de las personas que pasaban por el lugar, Leto decidió escalar la fachada de un conocido hotel de Berlín, en Alemania, un suceso que fue captado en video, y que ha sido compartido miles de veces.

El también director y productor, fundador de la banda de rock alternativo "30 Seconds to Mars", no dejó claro el motivo por el cual realizó la escalada en el Hotel De Rome, pero se cree que tiene que ver con una colaboración para el influencer alemán Younes Zarou, esto debido a que la estrella de TikTok subió una historia a su Instagram junto a Jared con el mensaje: "Video is coming soon..." (El video llegará pronto).

El ganador de los premios Óscar, Globo de oro y del SAG, de 51 años, se ha caracterizado en su vida pública por causar controversia, y también ha dejado ver que es un gran aficionado a la escalada, en el año 2016 compartió varias fotos con el profesional en la materia Chris Sharma, y cómo olvidar las imágenes junto a la bella cantante mexicana Belinda.