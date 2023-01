A golpes, Harry defendió a su esposa Meghan de los insultos de su hermano William

Los escándalos para la Familia Real Británica no han terminado, pues el príncipe Harry se ha encargado de revelar los detalles más escabrosos sobre la realeza tanto en su documental de Netflix como en su libro autobiográfico "Spare" en donde ha revelado cómo "la institución" siempre ha tenido sus claras preferencias sobre William, quien es el heredero al trono. Aunque se supone que la publicación se sometió a estrictos métodos de seguridad para evitar filtraciones antes de su venta oficial el martes 10 de enero, terminó por llegar a la prensa y la pelea a golpes de los hermanos ya ha llamado mucho la atención.

The Guardian fue el medio en conseguir el libro antes que salga a la venta oficial o que siquiera se den a conocer las entrevistas que Harry concedió para promocionar sus memorias en las que su rol secundario dentro de la familia no se hicieron esperar. Aunque son muchos los detalles que el periodista Martín Pengelly de Nueva York compartió sobre el contenido inédito, la pelea que William y Harry protagonizaron en el 2019 se robó todos los reflectores, un momento en el que el hijo menor de Carlos III y Lady Di tuvo que enfrentar para poder defender a su esposa Meghan Markle de los insultos del futuro rey. Por supuesto, el tema no tardó en replicare por todos lados e incluso los usuarios de redes sociales reaccionaron con memes al enfrentamiento.

Harry terminó con heridas en la espalda, esto se sabe de la pelea con William

De acuerdo con los detalles compartidos por The Guardian, en "Spare" el también duque de Sussex recordó uno de los momentos decisivos en la relación con su hermano, ya que sufrió un "ataque físico" en el 2019 por parte de William "cuando su relación se vino abajo por el matrimonio del joven príncipe con la actriz Meghan Markle", un momento del que incluso se habló sutilmente en la producción de Netflix.

Hasta el momento se sabe que el enfrentamiento a golpes ocurrió en su casa de Nottingham Cottage en Londres, la residencia oficial del hijo menor de la princesa Diana en aquel año. Según el relato, el esposo de Kate Middleton llegó alterado al lugar y la disputa primero empezó con dimes y diretes entre los que resaltaron insultos hacia Meghan Markle al llamarla "difícil" y muy relacionado al título que se le dio de "la duquesa difícil", además de "grosera" y "abrasiva".

Sobre este momento en específico el periodista escribió que "después de que William se quejó de Meghan, dice Harry, Harry le dijo que estaba repitiendo la narrativa de la prensa y que esperaba algo mejor. Pero William no estaba siendo racional, lo que llevó a los dos hombres a gritarse el uno al otro". Por supuesto, en su intento por defender a la duquesa de Sussex ocurrió en incidente.

"Dejó el (vaso con) agua, me llamó por otro nombre, luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Caí en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera", se lee en las páginas de su libro.

Sin embargo, el nieto de Isabel II también recordó que su propio hermano lo animó a regresarle el golpe tal y como ocurría en las peleas que solían mantener cuando eran niños, pero se negó. Ante ello el príncipe William se fue y regresó al poco tiempo "luciendo arrepentido y disculpándose". Su salida de la casa en Londres se volvió a repetir y después llamó a la puerta para decirle: "No es necesario que le cuentes a Meg sobre esto".

"¿Quieres decir que me atacaste?" "No te ataqué, Harold"

A pesar de la disputa, Harry cumplió su promesa de no decirle nada a Meghan Markle, aunque sí "llamó a su terapeuta", pero fueron los "rasguños y moretones" en su espalda los que terminaron por revelarle la verdad a la exactriz. "Ella no estaba tan sorprendida ni enojada. Estaba terriblemente triste", dijo el duque de Sussex.

Este momento es posiblemente uno de los más críticos de la publicación y al que fuentes cercanas a los royals confesaron que el libro sería "peor" de lo que la Familia Real se imagina. Pues además de este enfrentamiento, Harry precisó que él fue el más afectado, pues ante la agresión de su hermano terminó con heridas en la espalda. Entre las páginas de "Spare" hay muchos más detalles que se conocen por primera vez y una de las más impactantes es que el duque de Sussex habla por primera vez sobre cómo se sentía respecto a ser el "repuesto" de la Familia Real.

