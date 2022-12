Harry y Meghan, los duques de Sussex y complejidad para la monarquía británica

En las figuras de Harry y Meghan de Sussex, la corona británica y peor el estado británico, están desaprovechando una oportunidad de oro para mantener cohesionado un país que está viviendo una crisis económica y política profunda; al mismo tiempo es un error el no aprovechar el feliz accidente de la herencia étnica de Meghan Markle para traer la imagen de la monarquía al siglo XXI y es un error del estado británico no apuntalarse en las figuras de Harry y Meghan para solventar la crisis constitucional que el Reino Unido arrastra de siempre, si la relevancia de Harry de Meghan no es para la prensa rosa es para el derecho constitucional, así es la Pinche Complejidad.

Nicolás Alvarado en este episodio de La Pinche Complejidad pone sobre a debate el tema de la monarquía y particularmente el de la monarquía británica tras el estreno de la serie documental de Netflix de Harry y Meghan.

El periodista asegura que no es un seguidor de la historia de Diana Spencer y Carlos, ahora rey de Inglaterra, sin embargo ha sido un espectador de primer momento del estreno reciente de la serie documental en Netflix de los Duques de Sussex, Harry y Meghan.

Tras muchos meses de intentarlo decidieron Harry y Meghan romper con la familia real británica, dejar de ser miembros activos de la familia real británica, es decir dejar de tener responsabilidades oficiales en representación de la corona y dejar de percibir un emolumento por sus servicios como representantes activos de la corona, esto después de unos meses verdaderamente muy difíciles para la pareja en que fueron víctimas del escarnio en los medios de comunicación y particularmente en los tabloides.

El documental es valioso, no tanto por el chisme o el morbo que pueda concitar, para Alvarado no hay verdadero chisme en el documental, en algún momento se habla del príncipe William gritando, se habla del príncipe Carlos no entendiendo, se habla de la Reina Isabel como un cero a la izquierda, pero si queremos saber en realidad quién es el villano de la historia o quién le dijo cosas horribles a Meghan o le hizo cosas políticamente espantosas a Harry nos quedaremos con la duda y eso es lo menos importante de toda la historia, lo más importante es que el documental o la serie documental pone en juego toda una serie de valores de, no solo de la monarquía británica, sino de la sociedad británica que resultan particularmente perturbadores lo que postula el documental es que existiría una suerte de pacto digamos entre la casa real británica y los medios de comunicación.

