Harry y Meghan: la nieta de Nelson Mandela los acusa de usarlo para ganar "millones" sin ayudar a la familia del activista

A días del lanzamiento de "Spare", el libro de memorias del príncipe Harry, una nueva polémica lo rodea y esta vez no viene de la prensa o de la Familia Real Británica, como él mismo y Meghan Markle acusaron en su documental de Netflix, sino de un reclamo directo por parte de la familia del activista Nelson Mandela, con quienes ya han tenido un mal acercamiento en el pasado. En esta ocasión fue la nieta del también sudafricano quien decidió alzar la voz y arremeter en contra de lo que los duques de Sussex están haciendo para ganar "millones" de dólares.

El controversial comentario llegó después que Netflix dio a conocer el primer adelanto de su documental "Live to lead", mismo en el que participarán Harry y Meghan, esta vez no contando sus historias, sino las de otros rostros que cambiaron al mundo como Bryan Stevenson, Greta Thunberg o Gloria Steinem. A pesar de ello y al igual que en su último proyecto, el tráiler causó revuelo desde los primeros segundos en los que se aprecia al matrimonio hablando sobre el activista.

"Esto fue inspirado por Nelson Mandela, quien dijo una vez que lo que cuenta en la vida no es el hecho de haber vivido; es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás lo que determinará el significado de la vida que llevamos", dicen Harry y Meghan en el tráiler del documental.

¿Por qué la nieta del activista está furiosa con los duques de Sussex?

The Australian dio a conocer una entrevista con Ndileka Mandela, la nieta del expresidente de Sudáfrica, quien no dudó en acusar a los exmiembros de la Familia Real Británica de estar ganando millones de dólares pronunciando los discursos de su abuelo en documentales como este, además de "compararse" con él cuando una boda entre una mujer de raza mixta y un royal no es equiparable con luchas como las que él lideró.

A sus 57 años, la mujer expresó que Harry y Meghan han utilizado el legado del activista sudafricano para forjar sus carreras, algo con lo que ella no está de acuerdo. Asimismo, el medio relata que lanzó fuertes críticas contra la pareja, pues al igual que el otro nieto de Mandela, Zwelivelile 'Mandla', dijo en agosto de 2022 y es que la lucha de su abuelo no es equiparable con una boda real o por dejar la monarquía.

“La culminación de casi 350 años de lucha en la que generaciones de nuestro pueblo pagaron con sus vidas y su matrimonio nunca pueden compararse con la celebración de la liberación de mi abuelo", afirmó.

En ese mismo sentido, no dudó en señalar que no considera que ni el príncipe ni su esposa hayan conocido bien a Mandela, "pero están usando sus citas en el documental para atraer a la gente y ganar millones sin que la familia Mandela se beneficie". La también directora de la Fundación Thembekile Mandela no dudó en acusarlos directamente por "robarse" las frases de su abuelo, algo que muchas otras personas han hecho con el paso de los años.

"Sé que la Fundación Nelson Mandela ha apoyado la iniciativa, pero la gente ha robado las citas del abuelo durante años y ha usado su legado porque saben que su nombre vende; Harry y Meghan no son diferentes a ellos. Admiro a Harry por tener la confianza para romper con una institución tan icónica como la familia real", dijo.

Aunque la molestia se hizo notar con sus palabras, la nieta del activista también destacó que su "abuelo se rebeló contra un matrimonio arreglado para encontrar su propio camino en la vida", un escenario que puede llegar a recordar lo que Harry luchó para estar junto a Meghan Markle; sin embargo, afirmó que después tienen que "financiar su propia vida".

"He hecho las paces con las personas que usan el nombre del abuelo, pero aún es profundamente molesto y tedioso cada vez que sucede", concluyó.

Meghan Markle vs los Mandela; así ha sido su polémica relación

Esta no es la primera vez que la familia de Mandela se lanza contra Harry y Meghan, pues en agosto de 2022 también se dio a conocer la postura del nieto Zwelivelile 'Mandla', luego que la exroyal compartió que en el pasado supuestamente un actor de origen sudafricano comparó su boda con el príncipe y su unión a la Familia Real Británica con la celebración que se dio cuando liberaron al activista de prisión.

"Me miró a los ojos y me dijo: 'Solo necesito que sepas: cuando te casaste con esta familia, nos regocijamos en las calles de la misma manera que cuando Mandela fue liberado de la prisión'", dijo Meghan Markle y esto fue duramente criticado por Zwelivelile, quien explicó al Daily Mail que "superar 60 años de apartheid no es lo mismo que casarse con un príncipe blanco".

"Todos los días hay personas que quieren ser Nelson Mandela, ya sea comparándose con él o queriendo emularlo. Pero antes de que las personas puedan considerarse a sí mismas como Nelson Mandelas, deberían investigar el trabajo que hizo y ser capaces de ser campeones y defensores del trabajo que él mismo defendió", agregó Zwelivelile 'Mandla'.

