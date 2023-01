El libro del príncipe Harry relatará su pésima relación con William y Kate: "será peor de lo que espera la familia real”

Luego del escandaloso documental en el que el príncipe Harry y Meghan Markle contaron "su verdad" sobre las decisiones que los llevaron a abandonar la familia real, el mundo entero está en más ansioso que nunca porque el próximo 10 de enero saldrá a la venta "Spare", el libro del royal y que desde ahora promete no sólo contar los detalles más escabrosos de su vida privada, sino que de nueva cuenta se espera que atente contra algunos miembros de la realeza británica.

A días del lanzamiento oficial algunas personas ya han tenido acceso al material y aseguran que el contenido será tan explosivo como el mundo entero piensa; sin embargo, también alertan que podría ser aún peor de lo que la familia real ha considerado. De hecho, este lunes se dio a conocer que uno de los momentos más cruciales del libro es cuando el príncipe Harry habla sobre la pésima relación que mantiene con su hermano mayor y heredero al trono, el príncipe William de Gales.

Respecto a los adelantos que se han dado a conocer, la relación entre los hijos de Lady Di y el rey Carlos III ya no será la misma, un hecho que resulta bastante sorpresivo para sus cercanos y para el público en general. Pues desde hace años una amiga cercana a la familia dio a conocer que una de las promesas que ambos le hicieron a la difunta princesa de Gales fue que siempre serían los mejores amigos, algo que está muy alejado de la realidad actual en la que incluso se habla de daños irreparables.

“Creo que el libro será peor para ellos de lo que espera la familia real”, dijo una fuente al The Sunday Times.

Asimismo, podría poner el final decisivo sobre cualquier vínculo entre Harry y William, ya que según el mismo medio, en "Spare" se dará a conocer la fuerte "rivalidad" entre los hermanos y si algo ha llamado la peculiar atención es que ésta se relaciona a una desigualdad entre los roles de cada uno.

"Revelará la amargura y los sentimientos de injusticia de Harry que, por la naturaleza de la jerarquía y el derecho de nacimiento, siempre jugó un papel secundario frente al William . La pelea se cubrirá en detalle en el libro y lo que agrava es que no es un extraño que revela estos momentos privados, es Harry dando su versión unilateral de los asuntos familiares", dijo una fuente a The Sun.

Finalmente se dio a conocer que en el libro de Harry no sólo se tocará su sensible relación con su hermano mayor y heredero al trono, sino también algunas complicaciones contra la princesa de Gales, Kate Middleton; sin embargo, los detalles sobre la futura reina consorte son pocos y lo único que los tabloides británicos han señalado es que será duramente criticada.

Además de estos explosivos adelantos sobre el libro que saldrá a la venta la próxima semana, también se dio a conocer un adelanto de la entrevista que el exroyal concedió al periodista británico Tom Bradby de ITV News en donde el hijo menor de Lady Di habría revelado sus intenciones de reconciliarse con su hermano mayor y con su padre, el rey Carlos III quien, según The Sun, advirtió que no tolerará que su propio hijo ataque a Camila Parker.

En el fragmento se escucha decir al príncipe Harry que "nunca tuvo que ser así", haciendo referencia a sus diferencias y distanciamiento con la familia real. Asimismo impactó al revelar que ellos "no han mostrado absolutamente ninguna voluntad de reconciliación", aunque de su parte la puerta no está cerrada del todo.

"Me gustaría recuperar a mi padre, me gustaría recuperar a mi hermano ", dijo.

Aunque la noticia ha dado mucho de qué hablar, no se trata de algo nuevo, pues desde el anuncio oficial que dieron Meghan y Hary al abandonar la familia real se han dado a conocer diferente versiones sobre las razones que llevaron a la ruptura entre los hijos de Lady Di. De hecho, el propio duque de Sussex hizo referencia al tema a lo largo de su documental con Netflix y si algo quedó claro es que él siempre procuró cuidar a Meghan Markle.

En la última entrega de "Harry y Meghan" el pasado mes de diciembre se relató que fue durante el famoso "Megxit" cuando la tensión se acumuló y desde entonces la relación entre los príncipes se termino casi por completo. De acuerdo con el esposo de Meghan Markle, fue durante la reunión en Sandringham en enero de 2020 donde todo cambió por completo.

"Fue aterrador que mi hermano me gritara, que mi padre me dijera cosas que simplemente no eran ciertas y que mi abuela se sentó tranquilamente y asimiló todo", se escucha decir al príncipe Harry.