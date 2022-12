Elizabeth Hurley rompió el silencio sobre su supuesto affaire con el príncipe Harry de joven

Elizabeth Hurley, en el marco del estreno del nuevo libro sobre la vida de el príncipe Harry, fue cuestionada por los rumores que dicen que ella fue la primera mujer con la que Harry tuvo relaciones íntimas.

J. R. Moehringer escribió un nuevo libro dedicado a la vida del príncipe Harry, titulado ‘’Spare: en la sombra’’, y este se basa exclusivamente en la vida del duque de Sussex. Aunque no tiene la misma visión que la serie de Netflix, ‘’Harry y Meghan’’, de sacar a la luz los maltratos y las vivencias que se tienen bajo el techo de la corona real, seguramente termine por deschavar alguna que otra verdad.

Entre los relatos que este libro contiene, se ha dado a conocer que se cuenta el momento en que este perdió su virginidad. Y, con sus palabras, cuenta que este momento, tan trascendental en la vida de cada uno, fue con una mujer hermosa y mayor, o lo que entendemos cómo, al menos, mayor que él. Por distintas coincidencias que se podrían dar, el nombre que se repite entre los periodistas es el de la actriz británica Elizabeth Hurley.

Portada del nuevo libro de la vida del príncipe Harry. Fuente: Pinterest

La respuesta de Elizabeth Hurley ante los rumores con el príncipe Harry

La actriz, algunas veces apodada Liz, fue cuestionada por esto y ella dio su respuesta. En una entrevista para el diario The Times, se le preguntó si la mujer de la que habla el príncipe en el libro y ella, sin titubeos, dijo: “Yo no. No culpable” y, ante las insistencias, repitió: “No, yo no. Absolutamente no”.

Elizabeth Hurley en una sesión de fotos. Fuente: Instagram @elizabethhurley1

Las sospechas sobre la actriz vienen porque ella tenía una casa en Gloucestershire, una ciudad que queda al sur de Inglaterra, a 2 horas del centro de Londres. En este mismo lugar, poseen propiedades la familia real, entre ellos, el padre y la tía de Harry.

