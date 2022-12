Escritora arremete contra la "narcisista" Meghan Markle y la compara con Elon Musk y Kanye West

La crítica aún tiene mucho qué decir sobre el controversial documental de Netflix "Harry y Meghan" en el que los exroyals contaron toda "su verdad" tanto cuando formaban parte de la realeza británica, como cuando decidieron salirse de la institución e iniciar su propia vida en Montecito, California. Por supuesto, el resultado final del proyecto no sólo resultó escandaloso por sus declaraciones, sino también arduamente criticado por haber manipulado imágenes e incluso discursos, incluyendo uno de la reina Isabel II, para que todo resultara a su favor.

Y a poco menos de una semana del estreno de la segunda parte del documental, en donde el príncipe Harry narró la "aterradora" forma en la que William le gritó y terminó por romper la relación entre los hermanos, una escritora y editora estadounidense arremetió en contra del hijo menor de Lady Di, así como de su esposa, Meghan Markle. ¿La razón?, que asegura que el "ego tiene un límite" y que tanto los duques de Sussex como una larga lista de figuras públicas lo rompieron a lo largo del 2022, entre ellos Elon Musk y Kanye West.

"Mi simpatía por la pareja comenzó a convertirse en irritación", dijo la escritora Joanna Weiss. (Foto: Netflix)

Escritora llama "narcisista" a Meghan Markle por su documental

Se trata de Joanna Weiss, escritora en la revista Politico y editora de la revista Experience, quien antes de cerrar el año escribió una columna en la que aseguró que "2022 es el año en que todos finalmente nos cansamos de los narcisistas", por supuesto, un detalle que llamó la atención a primera vista es que en la foto que ilustra el texto se aprecian los rostros de Donald Trump, Elon Musk, Kanye West o Ye, así como Sam Bankman-Fried, Elizabeth Holmes y Meghan Markle.

De acuerdo con la escritora, en todos los casos "usaron la atención como moneda y el ego como combustible" hasta conseguir lo que ansiaban; sin embargo, antes de iniciar con las duras críticas no dudó en señalar a Meghan Markle y al príncipe Harry como algunos de los famosos en hacer uso del ego para vender una imagen. Por supuesto, Weiss coincide con muchos críticos y usuarios de redes sociales al calificar el documental que realizaron de la mano de Netflix como un proyecto en el que la "irritación" como sinónimo de molestia se hace presente.

"En algún punto entre la quinta o sexta hora de 'Harry y Meghan', el nuevo documental de Netflix producido por los ex duques de Sussex y filmada en su mansión de California, se sugiere que no hay nadie más enamorado, nadie más socialmente consciente, nadie más agravado. Mi simpatía por la pareja comenzó a convertirse en irritación, y se me ocurrió que el ego tiene sus límites", dijo.

Meghan aparece llorando en varias escenas del documental. (Foto: Netflix)

Asimismo, no dudó en despertar la comparación del nieto de Isabel II y de la exactriz con otro personajes que a la largo del año no sólo resultaron controversiales, sino que terminaron por ser "cancelados" a nivel mundial, como es el caso de Kanye West. "Me llamó la atención que la extralimitación que condujo a la serie de los Sussex, asediada por la crítica, es el mismo impulso que convirtió a Elon Musk en un terror en Twitter, que llevó a Ye a subir la apuesta del comportamiento escandaloso hasta que cruzó la línea hacia el antisemitismo flagrante, que envió a Bankman-Fried de la cima del mundo a una cárcel de las Bahamas".

En su crítica, la escritora también aprovechó para hablar del narcisismo en la época actual y para continuar con su punto expuso a Meghan Markle de una forma única y con la que también se demuestra la popularidad que la exactriz ha perdido con el paso de los años y tras su matrimonio con el príncipe Harry. Para la ocasión Weiss no sólo afirmó que el documental resulta muy escandaloso, sino que también recordó cómo ella y su esposo han hecho su propia fortuna.

"En pocas palabras, Harry y Meghan, quienes al principio parecían extraordinariamente inteligentes por la forma en que manejaron sus vidas públicas: liberarse de la miseria real británica y luego sacar provecho espectacularmente del drama. En 2020, firmaron un contrato de desarrollo de 100 millones de dólares con Netflix. En 2021 llegó su exitosa entrevista con Oprah y un anticipo de 20 millones para las memorias reveladoras de Harry con 'Spare'".

La entrevista con Oprah también resultó una de las más polémicas. (Foto: Archivo)

SIGUE LEYENDO

Contén la respiración antes de conocer a la hermana de Megan Markle que es su peor enemiga

Enrique y Megan sí serán invitados a la coronación de Carlos III: Familia Real desea mantener la "dignidad"

El príncipe Harry se sincera sobre el aborto de Meghan Markle y culpa a la prensa