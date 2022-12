Indignación masiva: Kanye West presentó una esvástica dentro de la estrella de David como su logo presidencial

Kanye West desató una serie de críticas luego de presentar el logo para su campaña presidencial de 2024, el cual se conforma por una esvástica dentro de la estrella de David, al estilo nazi. La polémica presentación se dio luego de que este jueves, durante una entrevista con Alex Jones, el ex esposo de Kim Kardashian alabó a Adolf Hitler, negó la existencia del Holocausto y realizó comentarios antisemitas.

Durante sus comentarios, West se mostró con el rostro completamente cubierto con un pasamontañas y las manos tapadas con guantes. La entrevista fue transmitida en streaming por el locutor y propagador de teorías conspiradoras, Alex Jones. El rapero mencionó que "le gusta Hitler", líder y dictador genocida responsable del Holocausto; agregó que ve "cosas buenas" sobre el difunto Partido Nazi.

Internautas señalaron el parecido en los símbolos. Foto: Twitter.

“De este tipo (Hitler) que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones. Todos los seres humanos tienen un valor que traer a la mesa, especialmente Hitler”, dijo West en la entrevista.

Posteriormente, West aseguró que “lo que pasó no fue un Holocausto, miremos los hechos sobre eso. Hitler tiene muchas cualidades positivas”. Además, negó que el dictador matara a seis millones de judíos, “eso es fácticamente incorrecto”, dijo. Finalmente remató diciendo “Me gusta la gente judía, pero también me encantan los nazis”

Luego de los repudiables comentarios, West presentó su logo para la campaña presidencial que tendrá durante 2024. En el logo resaltan connotaciones nazis, hecho que no paso desapercibido para cientos de internautas, quienes cada vez se preocupan más por la salud mental del ex esposo de Kim Kardashian.

Leyenda

"Que coraje da ver que alguien tan talentoso esté arruinando cada día más su legado de esta manera", "cada vez hace cosas más preocupantes, que lo internen ya", "su estabilidad mental ya no existe" y "ojalá que se atienda", fueron algunos de los comentarios que le llovieron a Kanye West en Twitter.

En fechas recientes, West ha lanzado una serie de comentarios racistas y antisemitas que han afectado su música, marca de ropa y su vida personal. Sus declaraciones lo expulsaron temporalmente de Instagram y Twitter, debido a que sus publicaciones promovían la violencia.

