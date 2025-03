Despídete de la IA: cómo luciría la hermosa Jane Porter de ‘Tarzán’’ en la vida real, gracias al cosplay

Cada vez más, dependemos de la tecnología y en especial de la Inteligencia Artificial, para que nos simplifique un poco más la vida. Lo usamos mucho más para saber cómo sería tal personaje en la realidad, y de verdad, que muchas veces no difiere mucho. Sin embargo, esta vez el cosplay le ganó a la IA, y veremos cómo luciría la bella de Jane Porter, de “Tarzán”.

El cosplay no es solamente representaciones de animes y/o manga, sino que también están incorporados los dibujos animados (Cenicienta, Blanca Nieves), las series televisivas (como Doctor Who, etc.), las películas (Star Wars, El Señor de los Anillos, etc.). En este caso, nos quedamos con los dibujos, específicamente Tarzán.

Jane Porter de Tarzán

Tarzán, la película de Disney de 1999, está basada en la novela “Tarzán de los monos” (1912) de Edgar Burroughs, que describe las vivencias de este pequeño niño, que tras quedar huérfano es adoptado por un grupo de simios y gorilas. Luego de años en la selva, conoce a un profesor, su hija, Jane Porter, y a un cazador, por lo que luego debe tomar la decisión de quedarse en la selva o regresar a la civilización.

Así luciría Jane Porter

Jane Porter es una etnóloga que viaja a áfrica para estudiar gorilas junto a su padre. Es ahí, que conoce a Tarzán, de quién finalmente se enamora. Es una mujer de veintipocos de años, esbelta, piel clara, ojos azules verdosos, cabellos largo y castaño. Aparece con un vestido largo amarillo y un gran polisón amarillo con corbata morada, guantes blancos, botas blancas y el pelo recogido con un moño.

De esta forma es que Raine Emery, logra traerla a la vida. Se dedica desde hace tiempo, a realizar cosplay de distintos personajes, tanto de dibujos animados como de anime, videojuegos, etc. Todo lo sube a sus plataformas, haciendo que aumente su cantidad de seguidores, gracias a la dedicación y realismo de sus representaciones.

El cosplay sigue trayendo a la vida, hermosos personajes, mucho más reales que lo que la IA puede llegar a hacer por ellos, como es este caso.

