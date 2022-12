Harry y Meghan: este es el discurso de Isabel II que habrían editado en su documental para favorecerlos

El documental "Harry y Meghan", exclusivo de Netflix, no deja de dar de qué hablar en redes sociales y es que bastaron sólo tres capítulos de la primera entrega para que usuarios de redes sociales, periodistas e incluso expertos en la realeza británica salieran a desmentir muchas de las cosas que los ex duques de Sussex habrían revelado en el proyecto. Si hace unos días toda la atención se centró en que las fotos de paparazzi persiguiendo a los royals aparentemente fueron tomadas de otros momentos, ahora un nuevo video confirma que también se "difamó" a la difunta Isabel II.

A través de redes sociales, como Twitter e Instagram, se ha compartido el mismo mensaje: "Netflix editó el famoso juramento de la reina de 1947 para adaptarlo a su narrativa". La acusación ha acaparado toda la atención en las últimas horas ya que al omitir tan sólo un par de palabras el significado del discurso de la monarca cambia por completo. El hecho en sí ya ha despertado la molestia de muchos, pues afirman que fue una estrategia para acusar a Isabel II de racista y de colonialista.

Los fans no están nada contentos con esta decisión. (Foto: Reuters)

¿Qué dijo Isabel II en 1947 que ya despertó la molestia?

En una parte del documental del príncipe Harry y de su esposa Meghan Markle, mismo que también cuenta con la opinión de expertos y cercanos a la pareja, se retrata el racismo del que la protagonista de "Suits" sufrió tras su llegada a la Familia Real Británica, un momento que además se acompaña con discursos e imágenes de los miembros de la realeza. Una de las más afectadas hasta ahora es la fallecida Isabel II y los admiradores de la corona no perdonan la decisión de los duques ni de Netflix.

Por medio del video viral se muestra la comparación de las palabras que la producción escogió para acompañar el documental con lo que la reina más longeva de la historia en realidad dijo y el resultado ha hecho que muchas personas muestren su descontento tanto con la plataforma de streaming como con el hijo menor de Lady Di, advirtiendo que todo lo que han mostrado son falsedades.

"Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a SU SERVICIO y al servicio de nuestra gran familia imperial...", fueron las palabras que originalmente dijo la reina Isabel II. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada al servicio de nuestra gran familia imperial...”, fue lo que se le escuchó decir en el documental de Harry y Meghan.

Otro detalle que llamó la atención de dicha comparación es que en el primer video se observa el rostro de la abuela de Harry recitando cada palabra de su discurso; mientras que en el documental más esperado y polémico del año se observan imágenes de la monarca visitando diversos países pertenecientes a la monarquía. El problema que muchos han notado de dichas fotos es que se acompaña el segundo discurso, en el que se omitió "su servicio", mostrando las diferencias entre la reina, resaltando un supuesto racismo.

Por supuesto, los fans de la Familia Real Británica no han tomado nada bien que presuntamente se haya editado este emblemático discurso de la reina y hasta el momento no se ha dado una postura ni por parte de la plataforma ni por parte de los ex miembros de la realeza. A pesar de ello, los comentarios en contra del documental no se han hecho esperar en redes sociales.

"Eso no es documental, es burla imaginaria", "imaginar que su nieto está detrás de toda esta locura me rompe el corazón", "la reina se está revolcando en su tumba", "Netflix cruzó la línea", "Netflix debe una explicación", "por esto debería haber una acción legal, esto es un crimen hacia un hecho histórico mundial", "qué vergüenza, Harry" e "imperdonable" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

"La difunta Reina, frágil y con problemas de movilidad, se tomó el tiempo para invitar a Harry y Meghan a tomar el té en Windsor a principios de este año. Se sentaron frente a ella sabiendo que su producción engañosa difamaría su voto de toda la vida a su gente, el trabajo de su vida y a ella como racista", escribió otro usuario.

El discurso fue transmitido en televisión. (Foto: IG @meghan_markle_page)

El discurso es uno de los más famosos de Isabel II

Un comentario que también se vio mucho en la red es que tanto la producción como Harry y Meghan cometieron un grave error al editar uno de los discursos más conocidos de Isabel II, pues dichas palabras fueron recitadas con motivo de su cumpleaños 21 y transmitidas en televisión. Algo que llama la atención es que incluso el Palacio de Buckingham tiene guardado este momento histórico.

"En su vigésimo primer cumpleaños, el 21 de abril de 1947, la princesa Isabel estaba con sus padres y su hermana menor en una gira por Sudáfrica. En un discurso transmitido por la radio desde Ciudad del Cabo, la Princesa dedicó su vida al servicio de la Commonwealth", se lee en el comunicado.

Mientras que para acompañar la frase que se ha hecho viral en las últimas horas tras la presunta edición de Netflix, la monarca concluyó sus palabras con un: "Pero no tendré fuerzas para llevar a cabo esta resolución solo a menos que ustedes se unan a mí, como ahora los invito a hacer: sé que su apoyo será indefectiblemente dado. Dios me ayude a cumplir mi voto, y que Dios bendiga a todos los que estén dispuestos a compartirlo".

