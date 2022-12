Harry y Meghan: así fue la desgarradora ruptura con William, "fue aterrador que mi hermano me gritara"

La segunda entrega del documental de "Harry y Meghan" acaba de dar los detalles más explosivos y que ponen en aprietos una vez más a la Familia Real Británica, mismos que eran esperados desde la semana pasada por miles de fanáticos; para la ocasión el hijo menor de Lady Di y Carlos III no sólo se sinceró como nunca sobre el terror que sintió al abandonar la realeza para proteger a su esposa. Pues en el que fue el quinto episodio también precisó que el heredero al trono, el príncipe William, le gritó mientras la reina Isabel II se "sentó" sin hacer nada.

Se trata de la declaración más impactante hasta el momento y con la que se termina de confirmar la difícil relación que mantienen William y Harry, quienes de niños hicieron la promesa de siempre mantenerse juntos; sin embargo, todo parece indicar que desde el famoso "Megxit" la tensión se ha acumulado. De acuerdo con lo que explicó el ahora exmiembro de la realeza, la brutal y desgarradora pelea ocurrió durante una reunión en Sandringham en enero de 2020, misma a la que se le negó la asistencia a Meghan Markle a pesar que en ésta se discutirían los planes a futuro del matrimonio.

"Fue aterrador que mi hermano me gritara, que mi padre me dijera cosas que simplemente no eran ciertas y que mi abuela se sentó tranquilamente y asimiló todo", se escucha decir al también padre de dos pequeños.

La ruptura se dio tras expresar sus deseos de abandonar a la Familia Real. (Foto: Reuters)

Aunque en este momento el royal señaló la falta de inacción de la reina Isabel II, también la deslindó de responsabilidades por la forma en la que funciona la realeza y además los consejos que la difunta monarca recibía de "su alrededor" para defenderse. "Hay que entender desde la perspectiva de la familia, sobre todo de ella, que hay formas de hacer las cosas y su última misión-tajo-responsabilidad es la institución",

En su versión de los hechos, mismos de los que su familia se ha negado a hacer declaraciones, Harry señaló que fue muy "claro" que lo habían planeado todo para que Meghan Markle no fuera invitada a dicha reunión. "Imagina una conversación, una mesa redonda, sobre el futuro de mi vida cuando había tanto en juego y como madre, esposa y objetivo en muchos aspectos no está invitada a sentarse", precisó la exactriz.

A pesar de haber ido solo a defender la postura que él y su esposa habían tomado para dejar sus roles de royals, Harry explicó en su millonario documental que le "dieron cinco opciones. Una era todo dentro (de la corona), sin cambios. Cinco era todo fuera". En cambio, eligió la tercera que era "mitad adentro, mitad afuera", una decisión que le permitiría al matrimonio mantener sus propios trabajos y apoyar a Isabel II; sin embargo, terminó "sin ningún plan de acción consolidado".

Meghan Markle llorando al contar su verdad. (Foto: Netflix)

Por supuesto, con esta declaración también se terminó de entender del todo el comentario que se lanzó en el segundo tráiler de la producción, en donde Harry dijo que "ellos" habían mentido para proteger a William como heredero al trono, pero nunca contaron "la verdad" para hacer algo tanto por él como por su esposa. Entre los detalles que ya causaron revuelo a nivel mundial y pusieron en aprietos a la Familia Real, ahora encabezada por el rey Carlos II y padre del duque de Sussex, también salta a la luz que el futuro rey se mantuvo apegado a la "institución".

"Lo más triste fue la brecha creada entre mi hermano y yo para que ahora (él) esté del lado de la institución. Lo entiendo, parte de eso lo entiendo. Lo comprendo, es su herencia. Así que hasta cierto punto ya está arraigado en él que parte de su responsabilidad es la supervivencia y la continuación de la institución", contó el príncipe Harry.

William habló en nombre de Harry, el momento decisivo en su ruptura

Otro de los puntos clave de esta segunda entrega fue cuando el hijo menor de la princesa Diana recordó un viejo comunicado en el que se hizo uso de su nombre sin autorización para calmar a las masas ante el entonces creciente rumor que la relación entre los hijos de Carlos III estaba en su punto más delicado. Y es que en la prensa, misma que fue duramente atacada en este documental, afirmó que la razón del Megxit fue porque William había acosado a la pareja para sacarlos de la Familia Real.

De niños prometieron que siempre serían los mejores amigos. (Foto: Reuters)

Y como solución a la problemática la realeza respondió con un "comunicado conjunto" de los hermanos en el que Harry afirma no haber participado. En él se desmentía "la historia que nos había acosado para echarnos de la familia... No me lo podía creer. Nadie me había pedido permiso para poner mi nombre en una declaración así", recordó al haber salido de la reunión en Sandringham.

"Llamé a M y se lo dije y se echó a llorar porque en cuatro horas estaban felices de mentir para proteger a mi hermano y, sin embargo, durante tres años, nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos", se escucha decir al hijo de Diana.

