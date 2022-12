Respira muy profundo antes de conocer la fortuna que gasta el príncipe William cuando sale a comer afuera

William Arthur Phillip Louis es más conocido como el príncipe Gales y es hijo del actual rey de Inglaterra, Carlos III y de la recordada Lady Di, princesa de Gales que falleció en un accidente automovilístico. Además, es el próximo sucesor a la corona luego de que su padre abdique o fallezca. Desde hace más de 10 años que mantiene una relación con Kate Middleton con quien tuvo tres hijos quienes serán los próximos sucesores. Si bien como miembros de la Realeza no pueden salir a comer restaurantes, en esta ocasión hace una excepción y gasta una fortuna cuando lo hace.

En los últimos días, el Palacio de Buckingham se ha visto convulsionado por la renuncia de Lady Susan Hussey de 83 años quien acompaño durante mucho tiempo a la reina Isabel II y quien era la madrina del príncipe William. El motivo de su renuncia es por acusaciones de racismo, luego de que una mujer que fue invitada a un evento oficial la haya acusado de racista.

El príncipe William es el heredero al trono de la Realeza. Fuente Instagram @princewilliambr

El príncipe William ha demostrado em más de una ocasión su pasión por el fútbol y es por eso que es el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol. Previo al inicio del Mundial de Qatar 2022, el hijo mayor del rey Carlos III confirmó que no podrá asistir a ningún encuentro que la selección inglesa juegue en el mundial porque tiene una agenda muy apretada. Por otro lado, rumores han dicho que decidió no ir por los derechos humanos que no se cumplen en el país de Medio Oriente.

Otra de las grandes pasiones del príncipe William y de su esposa, Kate Middleton es salir a comer afuera y pese a que no tienen permitido desde la Realeza asistir a restaurantes, los príncipes de Gales hacen una excepción y gastan una fortuna. Al hijo mayor de Lady Di le encanta comer en uno de los lugares más lujosos del mundo.

Al príncipe William le encanta gastar una fortuna en un lujoso restaurante. Fuente Instagram @princewilliambr

El príncipe William come pollo desmenuzado a la barbacoa con ensalada de apio, lubina al vapor o besugo picante, pasteles con miel y queso, malvaviscos de chocolate con fruta y fresa. Todo eso le cuesta más de tres mil libras esterlinas, que serían unos 80 mil pesos mexicanos. No sólo es la comida, sino que incluye traslado desde su casa hasta el aeropuerto, una entrada privada al restaurante para no ser molestados por los demás comensales.