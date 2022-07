¿Eres tú, señorita Laura? Tiktoker se maquilla como la peruana y se hace viral | VIDEO

En TikTok es común ver a algunos artistas del maquillaje recreando el look de algunas celebridades e incluso de algunas caricaturas, tales como las protagonistas de las películas de Barbie, las Chicas Superpoderosas y los personajes de Monster High.

Aunque en esta ocasión, el maquillaje que se volvió viral fue uno que recrea la apariencia de uno de los personajes más polémicos de 'La Casa de los Famosos 2', quien además se ha posicionado como una de las favoritas del reality show.

El tiktoker que se dio a la tarea de estudiar los rasgos faciales de Laura Bozzo se identifica como Adri Pinata Pinata en la plataforma de videos.

En su cuenta figuran maquillajes inspirados en celebridades como 'La Reina del Tex-Mex' y La doctora Ana María Polo (quien encabeza el controversial programa de 'Caso Cerrado').

Incluso, tiene un maquillaje de La Gioconda y de la novia de Chucky, aunque sin duda, una de sus mejores creaciones es su make up inspirado en la Señorita Laura.

Ya que, además de llevar ropa similar a la que usa la peruana y una peluca muy parecida al cabello de dicho personaje, el tiktoker logró emular a la perfección los rasgos de la conductora.

Y con el fin de darle más realismo, el artista de maquillaje le rindió tributo a Laura Bozzo con un audio en el que la presentadora habla acerca del empoderamiento y de lo bien que se siente con lo que es y lo que ha logrado.

"Tengo 70 años y yo me siento regia, me siento joven. Nunca me ha dolido nada en mi cuerpo y ni siquiera uso anteojos, levanto las patas, hago lo que quiera, puedo ponerme bikini, amo mi cuerpo", se escucha mientras el usuario de TikTok comienza su proceso artístico.