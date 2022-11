Meghan Markle fue olvidada por un famoso productor de Hollywood, así fue el humillante momento

El último episodio de "Archetypes", podcast de Meghan Markle, ha dado mucho de qué hablar esta mañana y no sólo por los temas que suele tocar en pro de los derechos de las mujeres como es el caso de su libertad sexual y algunos más polémicos como aquella vez que fue arduamente criticada por su pasado como actriz en el que defendió los estándares de belleza de los que hoy no se siente orgullosa. Sin embargo, para esta nueva entrega, no ha habido críticas ni mucho menos, sino un humillante momento que sufrió frente a su invitado, un famoso productor de Hollywood.

Aunque en todos sus episodios las invitadas fueron mujeres como Paris Hilton o Sophie Grégoire, la esposa del primer ministro Justin Trudeau, para el final de temporada de su podcast, Meghan Markle siguió el consejo del príncipe Harry para abrir el debate e incluir a hombres en sus conversaciones. Lamentablemente la experiencia no resultó tan grata, pues aunque ella y el famoso productor se conocieron cuando ella protagonizaba "Suits", él afirmó no recordarla.

Meghan Markle recordó que conoció al productor cuando ella ya era famosa. (Foto: Especial)

¿Quién es el misterioso productor que humilló a la duquesa de Sussex?

En el episodio "Man-ifesting a Cultural Shift", es decir un juego de palabras entre "hombre" y "manifestando un cambio cultural" invitó al cómico Trevor Noah y al productor de Hollywood Andy Cohen, aunque fue este último quien le hizo pasar un trago amargo debido a que no recuerda haberla conocido. A pesar de ello, la duquesa de Sussex reveló que se encontraron en dos ocasiones en el pasado y que ella es una fiel admiradora de "The Real Housewives of Beverly Hills", un programa del 2010 en el que se exponía la vida de mujeres ricas.

Un momento clave que reveló el desconocimiento de Andy Cohen al haber conocido a Meghan Markle en el pasado fue cuando durante el encuentro se presentó acompañado de un "encantado de conocerte". Por supuesto, sólo fue la antesala de todo lo que ocurrió después, ya que la "duquesa difícil" fiel a su carácter lo confrontó y recordó que en el pasado ya habían coincidido. "Te conocí antes. Nunca lo recordarás", dijo a la vez que el productor intentó hacer más ameno el momento agregándo un simple "estás bromeando" al que la exactiz reacciono con una corta risa.

"¿Podría bromear sobre esto? Es genial. Te conocí dos veces. La primera es cuando 'Suits' aún no había iniciado. Y luego, cuando tuvimos quizás la segunda o la tercera temporada, estábamos en Nueva York", explicó.

Respondió a los rumores de participar en pareja en un reality show. (Foto: Especial)

Luego de poner en aprietos al famoso, la protagonista de "Suits" reveló que uno de sus sueños fue formar parte del programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen", pero también explicó que no consiguió entrar en él y aunque el humillante momento se extendió, esta vez para el invitado, lo tomó de la mejor forma y destacó que no admitirla en el elenco fue el "peor error".

"Comenzamos a investigar de forma forense, averiguar si eras tú porque teníamos un presentimiento. Dijmos creo que ella puede ser fan de Housewives, pero aún peor. Yo estaba como 'Oh, Dios mío, si resulta que Meghan Markle, realmente expresó interés en estar en 'Watch What Happens Live?' Ahora es el mayor error en los 13 años del espectáculo'", dijo Andy Cohen.

Durante su conversación, el productor de Hollywood también aprovechó para recordar los rumores que se dieron luego de la salida de los duques de Sussex de la Familia Real Británica, ya que se afirmaba que participarían en Housewives para presumir su nueva vida en Montecito, California; sin embargo, Meghan Makle tomó el comentario con mucho humor y explicó que no conocía sobre este rumor y que mucho menos aparecería junto a su familia en un reality.

