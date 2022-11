La gran mentira que dijo Megan Markle sobre la Reina Isabel, así fue descubierta

Harry y Meghan Markle han sido una de las parejas que más revuelo ha causado en la familia real. Y, después de la muerte de la Reina Isabel II, los secretos de la corona siguen saliendo a la luz. Esta vez, parece que la duquesa de Sussex habría negado el apoyo que recibió de la corona.

Muchos rumores rodean el matrimonio de Harry y Meghan, pues al parecer no la aceptaban del todo al ser una mujer de color, además de que sufrió un divorcio y tener una carrera como actriz. Y, aunque después de su boda intentaron vivir en una de las propiedades que les correspondía, no pudieron con la presión y decidieron renunciar a la realeza.

Al igual que Lady Di, Meghan Markle pudo haber tenido roces con la reina Isabel II, pues se dice que siempre estuvo en contra del matrimonio de su nieto, también que estaba feliz. Pero, al parecer, la monarca le habría hecho una peticióna la duquesa de Sussex, pero ella no cumplió con ella.

Meghan Markle "mintió" sobre las prohibiciones de la Reina Isabel II

Las obligaciones reales y los protocolos del palacio pudieron haber sido un gran problema para Meghan Markle, quien se negó a someterse a la corona y su esposo Harry la apoyó. Pero, según el libro "Elizabeth: An Intimate Portrait", del escritor Gyles Brandreth, en el cual se revela que la duquesa mintió sobre la corona.

Según el autor, la reina Isabel II no se opondría a que Meghan continuará con su carrera como actriz, todo lo contrario a lo que ella declaró, pues hace poco aseguró que ahora podrá regresar a la actuación ya que no tiene obligaciones reales, incluso no descarta la idea de que sus hijos tomen ese camino si así lo desean.

El autor asegura que la reina hizo lo posible por hacerla sentir bienvenida a la familia real, incluso no se negó a la idea de que su nieto publique su propio libro de memorias para contar su verdad, y no para obtener dinero como muchos lo han acusado. Meghan Markle le habría prometido a la reina Isabel cumplir con sus obgligaciones reales, pero al final terminó renunciando.