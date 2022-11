De esta manera se burló la Reina Isabel de Camilla Parker en su boda con Carlos III

Camilla Parker es considerada como una de las grandes villanas de la familia real británica y la polémicas siempre ha estado cerca de ella, debido a su relación con Carlos III. La ahora reina consorte conoció a Carlos III incluso antes de que estuviera casado, pero se convirtió en la amante del ahora rey, tras su boda con Diana de Gales.

Por esta razón fue muy cuestionada por el pueblo del Reino Unido y también por la reina Isabel II que en varias ocasiones le mostró el desencanto por la unión con su hijo. Incluso, en la boda hubo una escena que llamó mucho la atención.

La reina consorte fue señalada como la culpable del divorcio de Carlos III y Diana de Gales, tras un matrimonio lleno de drama, de infidelidades y hasta pensamientos suicidas por parte de la desaparecida Lady Di.

¿Qué hizo Isabel II en la boda de Carlos y Camila?

La burla de Isabel II a Camilla Parker

Tras tanta polémica y cuestionamientos, Carlos III logró casarse con Camilla Parker en 2005, ocho años después del fallecimiento de Lady Di y 19 años después de su divorcio.

La boda no fue tan especial y no tuvo los lujos que se acostumbran en una unión de este tipo. Y aunque estuvo en la ceremonia, la boda no tenía la aprobación de Isabel II, que fue el centro de atención ese día. La monarca apareció vestida de blanco, algo que no fue visto con buenos ojos por parte de Camila Parker Bowles.

Millones de personas vieron a través de la televisión el momento en el que apareció la reina con el polémico vestido. Mucho se habló de que se trataba de una burla, de venganza y volver a decir que no estaba de acuerdo con el matrimonio.

Carlos III y Camila Parker se casaron en 2005

