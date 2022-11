La reina Camila Parker rompe tradición de Isabel II para "darle" el puesto a sus amigas

La familia real británica de nuevo se encuentra en el ojo del huracán por una polémica decisión de Camila Parker con la que se puso fin a la tradición de Isabel II y otros monarcas; por supuesto, la decisión también incluirá a Carlos III, pero no será el único, ya que el séquito de al menos seis amigas de la reina consorte también llegarán al Palacio de Buckingham par asumir sus nuevas funciones "reales". El cambio también hizo que muchos recordaran que desde la muerte de la monarca más longeva de la historia, la corona ha sufrido cambios importantes como la gran "prueba de amor" con la que el rey confirmó que su segunda esposa es el gran amor de su vida.

Entre polémicas y aprobaciones de muchos, la nueva pareja real ha dejado en claro que harán las cosas diferentes y que los cambios tienen importantes razones como el haber puesto a la venta los amados caballos de Isabel II; sin embargo, lo que llamo la atención de la actual tradición que llegó a su fin es que Camila Parker descartó tener a las clásicas "damas de compañía" que existe desde la Edad Media. En su lugar, este domingo se dio a conocer que serán reemplazadas con las ahora nombradas "compañeras de la reina" y el séquito no es cualquiera, sino amigas personales de la reina consorte.

También se dio a conocer qué pasará con las damas de compañía que tenía Isabel II. (Foto: Especial)

¿Qué se sabe de las "compañeras de la reina"?

De acuerdo con el Palacio de Buckingham, serán seis las mujeres que desarrollen las labores de las "Queen’s companions", mismas que acompañarán y apoyarán a la reina consorte en sus eventos oficiales como las ceremonias formales, actos benéficos e incluso en las visitas de Estado como la que se celebrará esta semana en el Reino Unido y que tendrá la presencia de varias royals, incluyendo a la reina Rania de Jordania.

Aunque la decisión ha dividido la opinión por haber puesto fin a la icónica tradición de hace 600 años, es importante resaltar que los medios británicos afirman que esta decisión también es una forma en la que la royal rinde homenaje a su suegra, Isabel II, pues el grupo también incluye a amigas de la fallecida reina; sin embargo, los cambios son evidentes, pues se cree que las funciones de este grupo de amigas se verán reducidas. Conoce la lista:

Jane Von Westenholz

Lady Katharine Brooke

Lady Sarah Kerswick

La baronesa Carolyn Chisholm

Sarah Troughton

Fiona, la marquesa de Landsdowne

El rey Carlos III también tendrá su propio séquito. (Foto: Especial)

Los nombres no resultan nuevos y los detalles no han pasado por alto para nadie; en el caso de la baronesa Carolyn es considerada como una colega de toda la vida que estaba afiliada a los conservadores; también se sabe que la marquesa de Landsdowne es una diseñadora de interiores; Lady Katharine Brooke destaca por su habilidad en las carreras de caballos y Sarah Troughton es prima de Isabel II, quien además porta el título de Lord Teniente de Wiltshire. Otro de los nombres que destaca es el de Lady Sarah Kerswick, antigua amiga de Camila Parker y quien además es la esposa de Sir Chips Kerswick, el ex presidente del club de fútbol Arsenal.

Por otro lado, resalta que Jane von Westenholz es la madre de la mujer que le presentó al príncipe Harry a Meghan Markle, quien más tarde se convirtió en su esposa y la madre de sus hijos, además de una de las miembros más polémicas de la corona británica; tanto que fue conocida como la "duquesa difícil".

¿Qué pasará con las "damas de compañía" de Isabel II?

Al poner fin a la icónica tradición de la corona británica, misma que se dio a conocer el mes pasado, también ha surgido la duda de qué pasará con las "damas de compañía" que acompañaban a la monarca y según se detalló este domingo, no serán desplazadas y continuarán con sus funciones dentro de la casa real; sin embargo, habrá algunas modificaciones como que ahora serán conocidas como "damas de la casa" y ayudarán al rey Carlos III en sus actos formales en el Palacio de Buckingham.

Los nombres son:

Lady Susan Hussey

Mary Morrison

Dame Annabel Whitehead

