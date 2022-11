Amiga de Isabel II está furiosa con la serie "The Crown", la considera injusta con la familia real

Un nuevo escándalo se ha asomado en torno a la familia real británica luego que una amiga cercana a la fallecida Reina Isabel II concedió una entrevista en donde aseguró que se encontraba furiosa por la manera en que la serie "The Crown" abordó diversos temas referentes a la dinastía de los Windsor, y consideró que la producción ha sido injusta con ellos. Se trata de Lady Glenconner, quien se desempeñara como dama de honor de la monarca durante su coronación en el año 1953.

Durante una entrevista que concedió a BBC Radio 4, Glenconner aseguró sentirse muy molesta y enojada por cómo la popular serie plasmó a alguno de los personajes de la familia real, así como la manera en que se abordaron diversas situaciones personales y familiares que se exponen en la producción de Netflix. "El problema es que la gente, especialmente en Estados Unidos, lo cree completamente", declaró la que fuera gran amiga de la Reina Isabel II.

Cabe recordar que la plataforma streaming ha hecho salido a defender en numerosas ocasiones la serie al asegurar que "siempre se ha presentado como un drama basado en hechos históricos". Mientras que Lady Glenconner opinó lo contrario al considerarla irritante: "Es tan irritante. No veo 'The Crown' ahora porque simplemente me enoja mucho. Y es muy injusta para los miembros de la familia real", declaró. Glenconner conoció a la monarca británica desde la infancia y se desempeñó como dama de compañía de su hermana, la princesa Margarita, durante más de 30 años.

"Decir algo así sobre las personas duele terriblemente": Glenconner

Lady Glenconne habló con la BBC Radio 4 acerca de ciertos episodios de "The Crown" en los cuales, desde su punto de vista, la realidad fue alterada al momento de tratar de llevar los hechos a la pantalla. En concreto se refirió a un episodio de la segunda temporada en donde se mostraba al esposo de Isabel II, el príncipe Felipe, como responsable del accidente aéreo en el que murió su hermana en 1937. "Eso fue completamente falso. Y creo que decir algo así sobre las personas duele terriblemente. Nadie quiere que sus relaciones sean destrozadas de esa manera", sostuvo.

"The Crown" estrenó en noviembre su quinta temporada. FOTO: Instagram

En otro de los capítulos, en este caso de la tercera temporada de "The Crown", se puede ver a la princesa Margarita coqueteando con el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, en 1965, ante lo que Glenconne reaccionó asegurando que "por supuesto que nunca hizo eso". Incluso la propia amiga de la Reina aparece retratada en la serie y en una escena de la temporada tres se le observa hablando con la princesa Margarita acerca de ciertos méritos que tienen algunos hombres: "Eso nunca sucedió", puntualizó.

La serie aborda la vida de varios miembros de la familia real británica. FOTO: Instagram

Lady Glenconne recordó que la actriz estadounidense Helena Bonham Carter, quien interpretó a Margarita en las temporadas tres y cuatro, fue a visitarla para para pedirle consejos: "Ella vino por unas dos horas. Le conté cómo fumaba la princesa Margarita, cómo caminaba", contó. Además aseguró que volvió a ver a la actriz después de su participación en "The Crown" y en aquella ocasión le confesó que se sintió decepcionada por el papel que representó.

La Reina Isabel II en la década de los 50. FOTO: Instagram

"Vi a Helena después de haber estado en The Crown y me dijo: '¿Qué te pareció?' Y yo dije: 'Bueno, bastante decepcionada'. Y ella dijo: 'Lo sé. Pero la cuestión es que soy actriz y tengo que hacer lo que está escrito para mí'", destacó en la entrevista.

Lady Glenconner fue amiga cercana de la monarca británica. FOTO: Especial

No hay que olvidar que Netflix asegura que la serie acerca de la familia real es un drama ficticio basado en hechos reales, y así lo ha dejado claro tanto en redes sociales, en entrevistas con el elenco y el equipo de producción, así como en la página de inicio de "The Crown" en la plataforma.

Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre en el Castillo de Balmoral, en Escocia. FOTO: Instagram

