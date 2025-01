¡Adiós al clean look! Los 80's son la nueva tendencia para 2025

Seguro que ya estás pensando en las tendencias de maquillaje para este 2025, ¿verdad? Después de varios años con el "clean look" dominando las pasarelas y las redes, este año viene con una propuesta completamente diferente. El estilo natural, fresco y minimalista se despide, dando paso a propuestas más audaces y creativos que invitan a jugar con el color y las texturas.

Según las predicciones de expertos y lo que ya se está viendo en las pasarelas y redes sociales, 2025 será el año del regreso de lo atrevido y llamativo. De hecho, la plataforma Pinterest reportó un aumento significativo en las búsquedas de maquillaje de los 80s, y eso nos dice mucho sobre lo que está por venir. Es hora de dejar de lado los tonos neutros y apostar por colores vibrantes y acabados más complejos.

Los delineados más definidos, los labios en tonos oscuros y las sombras holográficas serán algunos de los grandes protagonistas del año. Además, las tendencias de TikTok y la influencia de celebridades como Olivia Wilde y Taylor Swift también están marcando el camino para un 2025 lleno de maquillaje más expresivo y divertido.

Si pensabas que el maquillaje de 2025 sería solo un nuevo giro del minimalismo, piénsalo de nuevo. Este es el año para experimentar con acabados satinados en la piel, cejas más finas y una explosión de color en los ojos. Vamos a ver cómo esta nueva era de glamour audaz va a dominar la escena y cómo puedes adaptarlo a tu estilo.

El delineado cat eye regresa como nueva tendencia de maquillaje de 2025.

¿Cuáles son las nuevas tendencias de maquillaje para 2025?

Inspiración '80s: ¡Vuelve el color y el drama!

Adiós a lo sutil, ¡y hola a los tonos vibrantes! Los blushes morados están regresando con fuerza, y las búsquedas de este color han subido un 30% en Pinterest, de acuerdo con Pinterest Predicts. Si te parece muy arriesgado el blush morado, prueba con unos ojos llenos de brillo y experimenta con diferentes texturas. ¡Es el momento de atreverte a jugar con el color!

Satin Skin

Este año, la piel "glowy" ya no será el centro de atención. En su lugar, el look de piel satinada está tomando protagonismo, con un acabado suave que no es ni demasiado mate ni excesivamente brillante. Es el equilibrio perfecto para un look natural y fresco, pero con un toque sofisticado. La clave está en lograr ese acabado luminoso pero sin brillo excesivo.

El regreso del eyeliner

Si pensabas que los delineados tipo cat-eye ya estaban fuera de moda, ¡te equivocas! El eyeliner afilado está de vuelta, y celebridades como Olivia Wilde, Tyla y Taylor Swift están marcando la pauta. Este estilo de delineado viene para quedarse.

Labios en tonos Dark Cherry

Si buscas un color de labios más atrevido, el rojo cereza oscuro es lo que necesitas. Este tono ha aumentado un 235% en búsquedas, según de acuerdo con Pinterest Predicts, y es perfecto para quienes quieren un look sofisticado y llamativo. Póntelo con uñas a juego y tendrás un look monocromático.

Sombras multidimensionales

Las sombras holográficas serán las grandes protagonistas este 2025. Las opciones van más allá de las duocromáticas, ahora veremos sombras tricolores y texturas innovadoras. Las cantantes como Chappell Roan son un gran ejemplo de cómo llevar estas sombras en su máximo esplendor, ¡así que no tengas miedo de experimentar con los tonos y acabados! Las cejas delgadas regresan en 2025

Cejas delgadas

Aunque las cejas gruesas y naturales estuvieron de moda por un tiempo, este 2025 las cejas finas vuelven a ser tendencia. Si no te atreves a cambiar el look permanentemente, siempre puedes dibujar unas cejas finas con un poco de base o corrector. ¡Es un estilo que definitivamente va a dar de qué hablar!

