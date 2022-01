¿Cuándo empieza MERCURIO RETRÓGRADO 2022? Fecha y hora de inicio del fenómeno astrológico

Los sabemos, desde el primer momento en que arrancó este nuevo año te propusiste varias cosas y las decretaste. Asimismo, realizaste varias consultas a tu horóscopo para reforzar tu idea, pero puede ser que no todo sea miel sobre hojuelas, pues se acerca uno de los cuatro periodos que podrían nublar tus objetivos.

Estos lapsos en el año forman parte del fenómeno astrológico conocido como Mercurio retrógrado, que destaca por afectar a algunos signos del zodiaco. Esto se explica de la siguiente forma: dicho astro es el que rige la comunicación, inteligencia y habilidades, pero al estar en retroceso (por una desaceleración planetaria) afectará dichas capacidades, lo cual podría traer problemas.

En este caso, son cuatro los signos que se verán afectados en este terreno, por lo que los expertos en la materia recomiendan a las personas que sean Acuario, Géminis, Capricornio y Libra, que tengan mucho cuidado con las palabras, en especial en el trabajo y las relaciones amorosas, pues podrían terminar arrepentidos.

La astróloga Olga Bathory dijo que el periodo afectará a Acuario y Capricornio (Foto: captura de pantalla)

¿Cuándo comienza Mercurio retrógrado?

El primer periodo que se presentará en este 2022 será del próximo 14 de enero al 3 de febrero y afectará sólo a los signos de Acuario y Capricornio. Éste comenzará a partir de las 11:41 horas, de acuerdo con Astro Seek.

Dicho lo anterior, es necesario que los nacidos bajo Acuario o la cabra marina sepan que sus exparejas pueden regresar y de igual manera se puede sentir ansiedad por amor o dinero. Asimismo, las ideas planteadas podrían obstaculizarse e incluso podrían haber "detalles" en el trabajo que sugieran un merecido descanso, en especial para capri.

Los otros periodos de Mercurio retrógrado son:

10 de mayo al 2 de junio de 2022 - 11:47 horas.

- 11:47 horas. 9 de septiembre al 2 de octubre de 2022 - 03:38 horas.

- 03:38 horas. 29 de diciembre de 2022 al 18 de enero de 2023 - 09:31 horas.

Ahora ya lo sabes, si en las mencionadas fechas sientes que las cosas empiezan a fallar, se te aparece tu ex, no te preocupes. Sólo respira, tómalo con calma y trata de darle la mejor solución. La astróloga Olga Bathory recomendó "no regresar con la expareja y no pelear".

