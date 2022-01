Mercurio retrógado: Así afectará a estos signos del zodiaco

Una de las temporadas más odiadas por los amantes de la astrología está por comenzar. Así es, se trata de Mercurio retrógrado, un fenómeno que suele traer algunos obstáculos y complicaciones para algunos signos zodiacales. Hoy te diremos cuándo empieza, cuánto dura y a quienes afectará más.

Y es que Mercurio es conocido en la astrología como el planeta de la comunicación, las habilidades y la inteligencia, por lo que cuando está en retroceso, las capacidades se verán obstaculizadas o tendrás complicaciones para llevarse a cabo. Por lo regular este periodo está marcado por complicaicones a la hora de comunicarse, por lo que debes tener muchísimo cuidado con lo que dices.

Hay que mantener la calma. Foto: Especial.

¿Cuándo estará Mercurio retrógrado en 2022?

El 2022 tendrá cuatro períodos de Mercurio retrógrado a lo largo del año, pero no afectará a todos los signos. Aquí te decimos a quiénes y cuándo.

Acuario: 14 de enero al 3 de febrero de 2022.

Géminis: 10 de mayo al 2 de junio de 2022.

Libra: 9 de septiembre al 2 de octubre de 2022.

Capricornio: 29 de diciembre de 2022 al 18 de enero de 2023.

¿Cómo afectará a cada uno?

Acuario: Suelen ser personas creativas, pero durante esas fechas no podrán aterrizar sus ideas, pero no todo está perdido, porque puedes hacer listas de prioridades para no atascarse con las tareas.

Géminis: Se distingue por sus grandes habilidades de comunicación y adaptabilidad, pero en Mercurio retrógrado tendrá dificultades para expresar sus emociones. Si eres de este signo, sólo trata de repensar mejor las cosas antes de que salgan de tu boca.

Libra: Se rige por el equilibrio y es sumamente afectuoso con su entorno, por lo que todo se saldrá de control; los libra deberán tener en cuenta que las cosas no saldrán como lo esperaban y no tomarse las cosas como algo personal, ya que todo se pondrá en su lugar.

Capricornio: Es trabajador y persistente, esto podría cambiar, sin embargo, esto no significa que sea malo, ya que los astros se están comunicando con este signo para decirle que se tome un descanso.

