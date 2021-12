"Sex and the City": Revelan el emotivo tráiler final de la secuela “And Just Like That…” | VIDEO

La moda, el estilo y el romanticismo volverán a Nueva York con la presencia de Carrie, Miranda y Charlote, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en la serie “And Just Like That…”, cuyo último tráiler fue lanzado este martes.

Diez años después de que fuera lanzada la película de “Sex and the City” los personajes favoritos de la Gran Manzana llegarán en formato streaming para continuar con la historia, aunque en esta ocasión con la ausencia de Samantha que realizaba la actriz Kim Cattrall.

Te puede interesar: “Sex and the City”: Icónico departamento de Carrie Bradshaw está en renta; este es el costo

El tráiler final está lleno de nostalgia y emotividad por la amistad que acompaña a las protagonistas, quienes se enfrentarán a algunos problemas como los maritales, familiares e inseguridades físicas.

“Mientras más vivo, más descubro que si tienes buenas amigas a tu lado, todo es posible”, es la frase con la que Carrie Bradshaw inicia el tráiler de la serie en la que ahora encabezará un podcast sobre moda, estilo de vida y relaciones íntimas.

Cambios en “And Just Like That…”

Uno de los grandes cambios de la serie que fue lamentado por los fanáticos, es la ausencia de Kim Cattrall que no participará más debido a supuestos problemas con la protagonista Sarah Jessica Parker, en su lugar entrará la actriz Nicole Ari Parker.

En el tráiler también se puede ver a Willie Garson que realizaba el papel de Stanford mejor amigo de Carrie, algo que resultó muy emotivo pues el actor falleció en septiembre pasado a los 57 años tras perder la lucha contra el cáncer.

Murió el actor Willie Garson de "Sex and the City". Foto: Instagram @willie.garson

Te puede interesar: Kim Cattrall cumple 65 años: ¿por qué odia a Sarah Jessica Parker?

Sarita Choudhury, Karen Pittman, Sara Ramirez, Isaac Cole Powell, Brenda Vaccaro, Ivan Hernandez, Christopher Jackson, LeRoy McClain y Julie Halston, son algunos de las celebridades que se suman al elenco con la secuela de “Sex and the City”.

La serie, en la que las protagonistas también son productoras ejecutivas, se estrenará este 9 de diciembre por HBO Max y estrenarán un capítulo cada semana.

SIGUE LEYENDO:

Actriz de “Grey’s Anatomy” se une a secuela de “Sex and the City" con personaje no binario

Sex and the City: Samantha Jones ya tiene reemplazo en la próxima serie de HBO Max y es ésta GUAPA actriz

Las películas y series más destacadas de HBO Max que no te querrás perder