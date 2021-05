Las películas y series más destacadas de HBO Max que no te querrás perder

Mucho se ha comentado de la llegada de HBO Max, una plataforma de streaming que se suma a la competencia de grandes como Netflix y Disney +. Recientemente, se informó que el estreno de HBO Max será el próximo 29 de junio, y llega con excelentes producciones, por supuesto, con la marca de calidad de la productora.

Películas, series, documentales, producciones originales y estrenos de cine que llegarán a la plataforma 35 días después de lanzarse en salas, es lo que podremos ver en esta plataforma. Contará con 15 mil horas de contenido, estas son algunas de las películas y series destacadas que no te querrás perder.

Películas destacadas

Justice League (Snyder´s Cut)

Harry Potter

The Matrix

Birds of Prey

Wonder Woman 1984

Saga The Dark Knight

El Señor de los Anillos

Clásicos: El Mago de Oz, Casablanca y Cantando bajo la lluvia

Estrenos de cine: Space Jam 2, The Suicide Squad, Dune, Tom and Jerry, Mortal Kombat, Pequeños Secretos, Judas y el mesías negro y Godzilla vs Kong

Series destacadas

30 Monedas

Raised by Wolves (serie original)

The Flight Attendant (serie original)

Genera+ion (serie original)

Love Life (serie original)

Game of Thrones

House of the Dragon en 2022

Todas las temporadas de Friends y el especial de reunión

The Big Bang Theory

Gossip Girl + Reboot

Sex and the City + Nuevos episodios: And Just like That

Kung Fu (serie original)

Shrill (serie original)

Superman and Lois

Stargirl

Batwoman

Doom Patrol

Peacemaker de James Gunn con John Cena

Originales de HBO: The Sopranos, The Wired, Girls, Watchmen, The Undoing, Veep, Big Little Lies, Succession, Euphoria, Westworld, Curb Your Enthusiasm, The Nevers, Mare of Easttown.

Documentales y especiales: Allen vs Farrow, Leaving Neverland, I´ll Be Gone in the Dark y Robin Williams: entra en mi mente

Documentales originales de HBO Max como Selena + chef, Legendary, la docuserie de Nicki Minaj

Producciones latinas como Capadocia, El jardín de brone, Epitafios, Hard y Pico da neblina.

