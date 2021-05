HBO Max por fin tiene fecha de lanzamiento en México; te contamos cuándo

La espera terminó para los cinéfilos. En un evento en vivo, HBO confirmó que su plataforma de streaming HBO Max llegará a américa Latina y el Caribeel próximo 29 de junio; traerá consigo producciones exclusivas y películas que recientemente se han estrenado en la pantalla grande como Godzilla vs. Kong y la Liga de la Justicia de Zack Snyder.

HBO sostuvo que ve en la región un gran potencial, por lo que indicó que trabajarán en más de 30 producciones exclusivas que serán lanzadas como Max Originals dentro de su plataforma de streaming. Entre los contenidos para América Latina se encuentran la comedia de acción Búnker y el drama familiar Amarres, ambos producidos en México. También llegará el drama juvenil Días de Gallos, que se está rodando en Argentina.

¡Algo increíble llega a Latinoamérica! ¿Estás listo?

Únete a nuestro evento en vivo uD83DuDC49 https://t.co/sS9H3O2B7b uD83DuDC40#HBOMax pic.twitter.com/D3kzgoeqjF — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

También incluirá lo mejor de las producciones pertenecientes a HBO, DC y Warner Bros. ¡Game of Thrones, The Big Bang Theory y hasta caricaturas como Bugs Bunny. “Es una plataforma con contenido pensado para cada miembro de la familia, es el único destino donde los fanáticos podrán ver el contenido más famoso de marcas como HBO, Universo DC, Warner Bros. y Cartoon Network”, sostiene la firma.

¿Cuánto costará el servicio de HBO MAX en México?

Anteriormente se filtró que podría haber varios servicios, pero el más "básico" tendría un precio de 9.99 dólares mensuales, aproximadamente 200 pesos mexicanos, pero este tendrá anuncios, algo que puede ser una desventaja. Si esta información resulta ser verdad, el servicio se posicionaría con un costo superior al de la competencia y la versión "premium" que podría costar alrededor de 300 pesos mexicanos.

Si ya estás suscrito a HBO Go, debes saber que HBO Max reemplazará al actual servicio de HBO Go, pero no te preocupes, tendrás acceso a todos los contenidos de HBO Max y con una mejor interfaz. Esto quiere decir que descontinuarán HBO Go pero no perderás tu suscripción.

msb