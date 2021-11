“Sex and the City”: Icónico departamento de Carrie Bradshaw está en renta; este es el costo

“Sex and the City” es una de las series que continúa marcando generaciones, sobre todo por el personaje de Carrie Bradshaw que interpreta la actriz Sarah Jessica Parker y que se convirtió en un icono de la moda cuyas historias comenzaron en un departamento en Nueva York con su grupo de amigas.

Tras la noticia de una secuela que logró enloquecer a los fans llegan nuevas noticias para quienes son amantes de “Sex and the City”, pues Airbnb alquilará por dos noches el famoso departamento de Carrie Bradshaw como parte de la celebración del aniversario 23 del inicio de la serie en Estados Unidos.

El departamento estará disponible únicamente el 12 y 13 de noviembre, los afortunados, señala EFE, podrán disfrutar del impactante clóset de Carrie Bradshaw que cuenta con prendas de famosos diseñadores. Además, quienes se hospeden tendrán una calurosa bienvenida virtual de Sarah Jessica Parker.

¿Cuál es el costo?

El costo por noche será de 23 dólares, precio fijado por el mismo tiempo del aniversario, aunque Airbnb aclaró que se trata de una recreación del departamento de “Sex and the City”, pues el interior original era un plató de televisión y las escenas externas se filmaron en West Village, en Manhattan.

La renta del departamento llega en el marco del estreno de la secuela “And Just Like That..." que contará con parte del elenco original Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Chris Noth.

En esta ocasión Kim Cattrall no aparecerá como Samantha Jones en la serie pues se negó a participar, lo que desató rumores sobre conflictos con Sarah Jessica Parker. En su lugar se anunció la llegada de la actriz Nicole Ari Parker.

“And Just Like That..." se estrenará a finales de diciembre de este año por HBO Max y en ella se relatarán las historias de Carrie, Miranda y Charlote, aunque ahora como mujeres de 50 años que recuerdan sus mejores momentos en Nueva York.

