Elon Musk contraataca: Twitter le declara la guerra a Mastodon y a los periodistas

Los humos se han encendido desde el día de ayer en la red social de Elon Musk. Primero, decidió suspender arbitrariamente la cuenta de la plataforma Mastodon, que sería su competencia directa en brindar el servicio de microblogging. Luego se fue contra los periodistas que lo cubren de cerca, a quienes previamente dijo que "no tocaría" porque se comprometía con otorgar la libertad de expresión, los afectados pertenecen a los medios estadounidenses como The Washington Post, The New York Times y CNN. Asimismo, ahora los usuarios de la aplicación han reportado que de insertar links direccionados a la app del elefante, se termina identificando dicho enlace como "potencialmente dañino", incluso, medios de nicho aseguran que envía los tuits automáticamente a la sección de borradores.

Suspensión de las cuentas: Mastodon, periodistas y usuarios

Vamos paso por paso ante cada bloqueo, primero expliquemos qué fue lo que se suscitó para que Twitter decidiera dar de baja la cuenta de su competidor directo. Aunque la realidad es que todo se relaciona y el común denominador es "proteger la integridad física y mental de Elon Musk". Todo empezó cuando el magnate publicó el 14 de diciembre a las 18:13 horas un tuit en el que cambiaba drásticamente las políticas de publicación de su red social. Dijo que a partir de ese momento se suspendería cualquier cuenta que proporcionara información detallada de la ubicación en tiempo real de terceros. Apuntó que esto era una violación directa a la seguridad física y por ende, su plataforma no sería la fuente de información para ello.

Leyenda

"Esto incluye publicar enlaces a sitios con información de ubicación en tiempo real. Publicar ubicaciones a las que alguien viajó con un ligero retraso no es un problema de seguridad, por lo que está bien.", detalló.

Luego siguió con la explicación, señaló que en esa misma noche un automóvil que transportaba a Lil X en Los Ángeles, al sur de California, Estados Unidos, fue seguido por "un acosador loco". Musk detalló que aquel sujeto pensó que era él quien se trasladaba en el carro. Después de esto el hombre bloqueó el movimiento del coche y se subió a la tapa que cubre el motor. Dijo que aunque se están tomando acciones legales, se irán contra Jack Sweeney, y las organizaciones que "apoyaron el daño a su familia". El contexto es que este programador y emprendedor estadounidense, se hizo conocido en 2022 por usar bots de Twitter para rastrear los aviones privados de varias personas, en particular multimillonarios, como: Elon Musk, Jeff Bezos, y oligarcas rusos.

Ahora se sabe que antes de la suspensión de Mastodon, la plataforma tuiteó una invitación a seguir la cuenta de @elonjet, en donde el bot del estudiante de Florida, Jack Sweeney, publicaba los movimientos del jet privado de Musk.

Leyenda

Luego de esto, empezaron los bloqueos masivos contra los periodistas, los afectados fueron: Ryan Mac del New York Times, Matt Binder de Mashable, Drew Harwell perteneciente al The Washington Post y Donie O'Sullivan de CNN. Sabemos que este último fue el que reportó que Twitter desactivó la cuenta de Mastodon, quien es el rival directo de la red social. Cabe destacar que quien reportó la suspensión de dichas perfiles, fue el periodista Ben Collins de NBC. El Heraldo de México comprobó que hasta las 8:00 la cuenta de este último reportero sigue activa. Aunque la cosa debió haber terminado aquí, las cuentas de Micah Lee, de The Intercept y Keith Olbermann, presentador de MSNBC, también fueron bloqueadas. De hecho, sabemos que el último tuit de este conductor fue precisamente una denuncia por la suspensión del periodista Drew Harrell.

¿Y los usuarios de Twitter qué culpa tienen?

Ante el auge de este tema, del que el mismo Musk catalogó como "on fire", no fue de extrañar que los internautas empezaran a publicar información viral vista en Mastodon, esto para evitar ser bloqueados por Twitter pero seguir expresándose sin tapujos o consecuencias digitales. Sin embargo, la red social ha catalogado estos enlaces como "potencialmente dañinos". Al final, envía el tuit directamente a la sección de borradores, y de acuerdo con medios de nicho, no lo puedes sacar de ahí. En concreto Twitter dice que:

“Tu Tweet no pudo ser enviado porque este enlace ha sido identificado por Twitter o nuestros socios como potencialmente dañino. Visita nuestro Centro de ayuda para obtener más información”.

Seguimos sin tener una respuesta concisa por parte de Elon Musk y del mismo Twitter. Ahora, la Comisión Europea (CE) y la misma Alemania lo tienen en la mira por limitar el alcance de la red social, los bloqueos o suspensiones de las cuentas de los periodistas y haber desactivado de tajo el perfil de Mastodon. El primer organismo explicó que las recientes noticias sobre la suspensión arbitraria a los perfiles de los reporteros en "es preocupante". Dijeron que la ley de servicios digitales requiere respeto a la libertad de prensa y a los derechos fundamentales. Por eso mismo es que están reforzando estos sectores para brindarle un mejor espacio a los medios de comunicación. Ahora, el magnate que también es dueño de Space X comparte que va su "golpe de gracia". Aunque no sabemos con exactitud a lo que se refiere.

Estas "líneas rojas" que el dueño de Tesla está pisando podría levantar sanciones en contra de su plataforma, así lo aseguró la vicepresidente de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, quien prevé multas de hasta el 6 por ciento de los ingresos anuales de las compañías en caso de que incumplan la ley de forma reiterada. Por su parte, Alemania publicó a través del Ministerio de Exteriores un mensaje crítico tras las últimas decisiones que ha tomado Twitter. Apuntaron que "la libertad de prensa no puede activarse y desactivarse a voluntad."

A partir de hoy, los periodistas indicados a continuación tampoco nos podrán seguir a nosotros, comentar ni criticar. Tenemos un problema con eso", enfatizó el mensaje en la cuenta de Twitter de Exteriores. Dicho tuit va acompañado de una imagen en la que se puede ver cuatro cuentas cerradas con el aviso "Twitter suspende cuentas que incumplen las reglas de Twitter".

En una rueda de prensa, el portavoz de Exteriores, Christofer Burger, subrayó que la libertad de prensa "es un bien preciado que hay que defender cuando es puesto en duda, ya sea por parte de gobiernos o de actores privados". Al mismo tiempo, señaló que el organismo, al igual que una serie de instituciones gubernamentales alemanas, cuentan desde hace algún tiempo con presencia también en la plataforma Mastodon, además de en Twitter. Ello se debe también al hecho de querer garantizar la accesibilidad y de "tener varios canales de comunicación no sólo uno." agregó. Por su parte, la portavoz adjunta, Christiane Hoffmann, señaló que el Ejecutivo observa con "creciente preocupación" lo que ocurre en la red social del pajarito, "incluidos los últimos acontecimiento con respecto a los periodistas estadounidenses".

"Lo observamos muy de cerca y nos preguntamos qué consecuencias podemos extraer", agregó, aunque precisó que por el momento el gobierno no ha tomado ninguna decisión al respecto.

*Con información de EFE

