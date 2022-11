Twitter Blue: ¿Elon Musk canceló la palomita azul de verificación? Esto es lo que se sabe

Todo iba viento en popa hasta que, como se le advirtió a Elon Musk en reiteradas ocasiones, las cuentas parodia empezaron a suplantar identidades de figuras políticas, artistas, entre otras personalidades en Twitter. Ahora sabemos que gracias a la suscripción de pago "Blue", las personas deben verificar su perfil, con esto se les otorgará la famosa palomita azul entre otros beneficios que brinda la membresía. Solo que, a pesar de que recién fue activada, un par de días después la han dado de baja. ¿Por qué? Se le han salido de control al magnate los más grandes problemas de la plataforma. Los bots, estafas y spam. Recordemos que esta opción solo estaba disponible para usuarios de dispositivos iOS además de que únicamente participaban los países de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El servicio de 7,99 dólares resultó ser un dolor de cabeza para el magnate en lugar de una fuente de ingreso que le hiciese recuperar su inversión y obtener otras fuentes de inyección monetaria para la red social, como constantemente apunta en cada uno de sus tuits. De acuerdo con los usuarios de la plataforma, ya no es posible sumarse al servicio de Twitter Blue, al parecer, desapareció para algunos internautas de la barra lateral de la aplicación para iPhone, iPad, y demás dispositivos móviles con el mismo software. Además, los pocos usuarios que sí ven el botón se les despliega un mensaje que dice "pronto la suscripción estará disponible en tu país". Por ello creemos que la red social del pajarito azul ha optado por cancelarla. Se desconoce el verdadero motivo y más porque el mismo Elon Musk ha sido quien más ha empujado tanto la suscripción como la verificación masiva.

Lo que se intuye es que todo se debió al enorme caos que ocasionaron las "cuentas falsas" que rápidamente accedieron al estatus de verificado y comenzaron a suplantar la identidad de muchas figuras públicas. En las últimas 48 horas se observó dentro de la plataforma un importante número de perfiles que se hacían pasar por periodistas, ejecutivos, empresas, celebridades y deportistas. Lo que más ha saltado dentro de Twitter fue ver a LeBron Raymone James Sr, jugador de baloncesto estadounidense, anunciar su traspaso de Los Ángeles Lakers de la NBA. También a Nintendo publicar una imagen de su más icónico personaje Mario Bros haciendo un gesto obsceno, en ambos casos, perfiles que abusaron de la autenticidad de la suscripción "Blue".

La justificación de implementar Twitter Blue fue eliminar el spam y el uso de bots en su plataforma. FOTO: AFP

¿Qué dicen los internautas?

La reconocida analista Jane Manchun Wong, fue de las primeras en anunciar que Twitter había cancelado el lanzamiento de la nueva suscripción. A raíz de ello volvió la insignia azul y desapareció la gris de los perfiles que supuestamente Musk dejaría con su verificación dado que son personas con cargos influyentes, personas reconocidas en el mundo del espectáculo o medios de comunicación y periodistas. Por su parte, la misma plataforma a través de su cuenta oficial, anunció que agregarían la etiqueta de "oficial" a los perfiles para evitar la suplantación de identidad. Sin embargo los internautas no han parado de criticar el enorme revoltijo que se ha hecho en la red social. Los insultos hacía la cabeza de la compañía y la misma empresa, no cesan. Increíblemente aumentan más y más. Lo más descabellado es que esto parece encantarle al magnate por el "tránsito virtual" que les deja. "Una cosa es segura: ¡esto no es nada aburrido!", enfatizó.

Elon Musk asumió el control de la compañía el 27 de octubre del año en curso. FOTO: Twitter

Desde su dirección se han implementado cambios como el aumento de precio a la suscripción de pago y despidos masivos. FOTO: Twitter

¿Qué es Twitter Blue?

En términos concretos, es una suscripción mensual que ofrece a las personas más activas en Twitter el acceso exclusivo a funciones premium. Aunque está disponible tanto para iOS como para Android, además de su versión web, solo que los países que participan hasta el momento en la opción de compra son: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los que se suscribieron con antelación, puede que solo estén pagando 2.99 dólares, pero quienes recién lo contratan, pagan mensualmente 4.99 dólares y la red social asegura que se tienen distintos precios por región. Es decir, Twitter Blue se adapta al costo actual regional donde se hace el registro para la contratación. Sin embargo, en esta última actualización de pago, quedo en 7.99 dólares americanos.

Estas son las funciones premium a la que los usuarios pueden acceder

Ademas de la tan mencionada verificación de identidad, con esta membresía se otorga: prioridad en respuestas, menciones y búsquedas, la posibilidad de publicar videos y audios más largos así como la reducción del 50 por ciento de los anuncios mostrados. También ofrece la posibilidad de editar tuits, personalizar la configuración y los temas que vemos en la plataforma, tales como iconos y colores. Además cada función Beta que estén probando, podrá ser utilizada de primera mano por los suscriptores a Twitter Blue. En México no se ha habilitado esta herramienta y por lo que vemos, quedará indispuesta de los países en los que se promocionó por primera vez la membresía de pago.

Sigue leyendo: